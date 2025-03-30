樓上鄰「防水層失效」！害他家浴室天花板漏水　男求償結果曝光

▲蘇男控訴樓上鄰居愈是防水層破裂失效，導致他家廁所天花板漏水。（示意圖／記者莊智勝攝）

記者莊智勝／台北報導

台北市一名蘇姓男子控訴，樓上鄰居浴室防水層疑似破裂失效，導致他住家浴廁天花板受損，經估價需支出修繕費用新臺幣4萬5633元，因提出告訴並求償。士林地院法官審理後，考量折舊問題，判處樓上秦吳姓屋主賠償3萬608元。

判決書指出，蘇男為台北市某區1樓房屋所有權人，因為於2樓的秦吳姓屋主住家漏水，而導致1樓房屋浴廁天花板受損，經估價需支出修繕費用4萬5633元，其中材料費為1萬6695元、工資則為2萬8938元，因此提告向秦吳姓屋主求償。

對此，秦吳姓屋主則則辯稱，漏水原因是原告一樓浴廁施工將隔牆打掉，外推外部空間後加裝浴缸，導致二樓浴廁牆壁產生裂縫所致，經補強二樓房屋浴廁防水後，一樓房屋已無漏水現象，並認為一樓房屋浴廁天花板的斑駁痕跡是因使用年久所致，非因漏水所引起；秦吳姓屋主認為，縱使要他賠償，但蘇男房屋已使用22年，需考慮折舊。

士林地院法官勘驗蘇男提出之照片，可見1樓浴廁天花板確實有較深的漏水痕跡，勘信確因漏水而受有損害，且肇因為2樓浴廁之防水功能失效所致，因此蘇男請求秦吳姓屋主負起賠償責任，即屬有據；法官考量蘇男係於92年1月購入該屋，並於同年進行裝潢，而浴室漏水則發生在112年，已逾耐用年數，考量折舊後，判處蘇男求償3萬608元有理，逾此部分之請求則應予駁回。全案可上訴。