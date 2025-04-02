國賓中餐廳進軍北高　月租57萬登左營「店面王」

▲根據租賃實登揭露，原址為幼兒園的大型店面，1月以57.7萬元租出，租期12年，為左營近3年租金最貴店面王。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

巨蛋商圈是北高最精華的蛋黃區，根據租賃實登揭露，至聖路有店面1月以57.7萬元租出，租期12年，為左營近3年租金最貴店面王。據了解，新租客就是熄燈的高雄國賓中餐廳，原班人馬打造的「韻藏中餐廳」。信義房屋專家指出，該路段愈近博愛路租金愈高。

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近期租賃實價揭露，高雄左營區店面1月以月租金57.75萬元出租，租期12年，採階梯式調漲，最後3年達64.96萬元，總租金達總租金合計為8828萬元，租期為12年，該店面建坪396坪，換算單坪1458元，為近3年左營區總價店租王。

▲該店位於至聖路，之前為高雄奧斯佛爾幼兒園舊址。（圖／翻攝自Google Maps）

該店位於至聖路，之前為高雄奧斯佛爾幼兒園舊址，高雄市仲介公會理事陳揚智表示，幼兒園結束營業後，屋主重新整棟出租，當時每月開出60萬元招租，以該租賃成交價來看，也符合市場行情。

據了解，新租客為韻藏中餐廳，該店為41年歷史的高雄國賓飯店以經典川粵菜、烤鴨聞名的中餐廳，在2023年1月底國賓黯然熄燈後，原班底師傅原班人馬打造的新店，在北高首度展店，目前正裝潢中，預計9月開幕。

▲新租客為韻藏中餐廳，該店為41年歷史的高雄國賓飯店中餐廳，在2023年1月底國賓黯然熄燈後，原班底師傅原班人馬打造的新店。（圖／翻攝自Facebook／韻藏中餐廳 ）

信義房屋博愛明誠店專員陳宜萍表示，至聖路位於河堤商圈與巨蛋商圈之間，近年來因商圈優勢及在地穩定客群，吸引不少業者進駐，特別是樓店與餐飲業租賃需求相當旺盛。

目前至聖路周邊店面租金行情約落在每坪1300~1400元，該路段愈靠近博愛路愈鄰近巨蛋商圈及捷運巨蛋站，租金愈高。

陳揚智表示，至聖路大樓林立，在地人消費力高，餐飲業者特別看重其地段優勢，吸引不少餐飲業進駐，已形成群聚效應，帶動區域店面需求持續升溫。

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