鄉民提「南港屌打內湖了」　實登：每坪均價貴17萬

▲南港近1年大樓成交平均單價109.1萬元，明顯高於內湖。（圖／記者林明瑋攝）

記者項瀚／台北報導

南港近來話題不段，當然包括剛開幕的商場LaLaport等等，讓鄉民們直言「南港是不是屌打內湖了？」從實價登錄房屋均價來看，確實如此，內湖近1年均價91.8萬元，而南港則109.1萬元，相差了17.3萬元。

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網友在PTT房屋版以「南港是不是屌打內湖了？」為題發文，他表示：「以前內湖比南港貴，後來南港建設起來後來居上

最近LaLaport開幕，看到街景繁華發達如信義區，加上板南線、高鐵加持，請問南港是不是屌打內湖了？」

話題一出，引發熱議，網友們紛紛留言：「現在已經不是內湖的時代了」、「房價說明一切」、「南港算是開無敵星星，之前還沒人要...」、「南港陸續還有很多建設在進行中」等等。

究竟現在南港、內湖房價有什麼差異？觀察《樂居網》統計資料，兩區新建案價差不多，南港略勝一籌近1年每坪均價121.6萬元，內湖117.4萬元。

若以全區近1年成交單價比較，南港遠超越內湖，南港每坪均價109.1萬元，年增18%；內湖雖然年增也達14%，但每坪均價僅91.8萬元，兩者單價差距高達17.3萬元。

▲內湖近1年大樓成交單價雖然年增也達14%，但每坪均價僅91.8萬元。（圖／記者湯興漢攝）

財經作家阿宅表示，雖然南港、內湖兩區鄰近，且都有科技園區人口作為房價支撐，「但內湖開發較早，已較為飽和，還有交通壅塞的硬傷，而南港的利多包括近期開幕的lalaport商場，未來還持續有多個開發議題，房價期待度也自然較高。」

中信房屋南港昆陽加盟店長陳柏任表示，除了換屋族以外，南港買盤以年輕的中高收入客層為主，尤其是在南港高鐵、經貿園區、南軟園區一帶，區域新案行情破百萬，但精華地區、車站周圍中古大樓大樓成交8~9字頭，也是熱門選擇。

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