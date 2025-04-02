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開箱新作品！聯悦建設以高規格打造灣區聚落　第四號作品「聯悦馨」接棒國際

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲聯悦建設第三號作品「聯悦臻」正式落成，1200坪中庭泳池花園、海線首座獨棟私人健身會館，成為海線住宅新標竿。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

台中海線住宅市場迎來新地標！聯悦建設第三號作品「聯悦臻」正式落成，並舉辦盛大的落成派對，值得注意的是，社區內擁有海線首座獨棟專屬健身會館，內含豐富健身設備、空中瑜珈教室與專業級運動空間，在前幾座社區落成獲得廣大好評後，聯悦第四號作品「聯悦馨」，更視為聯悦品牌聚落計畫的下一階段的開端。

聯悦建設第三號作品「聯悦臻」正式落成，擁有1200坪中庭泳池花園、海線首座獨棟專屬健身會館、80坪TSUTAYA BOOKSTORE選冊書屋等豐富公設，媲美五星級飯店俱樂部，公設規劃突破海線住宅標準。

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▲▼聯悦建設致力於打造藝術形態社區，「聯悦臻」社區內擁有美術館等級的藝術廊道以及80坪TSUTAYA BOOKSTORE選冊書屋。（圖／業者提供）

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社區內設有通透明亮的大廳、藝術長廊、專業家教室、電競室、琴房與繪畫室等，細膩設計與精心佈置，讓新社區的公設設計師、建築團隊、藝術家齊聚一堂，舉辦爵士音樂派對，營造尊榮社交氛圍，獨特居住氛圍，也吸引來賓熱情拍照打卡。

自「聯悦聚」起，聯悦建設便致力於打造精品級社區，並陸續推出「聯悦馥」、「聯悦臻」三大建案，全都完銷並收穫良好回饋，展現品牌對生活美學的極致追求。值得期待的是第四號作品「聯悦馨」，規格直衝國際級。

而海線成為國際城市，聯悦建設功不可沒，不僅僅蓋樓售樓，聯悦更將規劃極致，做出差異化，社區營造部分更透過舉辦市集、公益活動與社區節慶，推動海線區域的文化發展，可說是「灣區因聯悦而改變 」。

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▲聯悦秉持「一條龍服務」理念，以「閱讀、藝術、商業」三元素構築的聚落計畫，本次在「聯悦臻」舉辦爵士音樂派對，讓貴賓體驗獨有的聯悦式灣區生活。（圖／業者提供）

聯悦秉持「一條龍服務」理念，更以「閱讀、藝術、商業」三元素構築的聚落計畫，「聯悦臻」的落成，象徵第一階段的圓滿完結，下一階段將由「聯悦馨」開啟，不僅持續創造優質的住宅環境，更將帶入精品級商圈，引領海線區域質感邁向國際化發展，也成為海線好感度最佳的品牌建商。

聯悦建設在台中港市鎮特區手握1.4萬坪土地，以「聯悦聚落」為主，商圈同期開發為輔，成為海線指名度相當高的開發商，而如今「聯悦聚」、「聯悦馥」、「聯悦臻」已相繼落成，接下來更接棒國際視野，成為百億級精品建築大案「聯悦馨」的主場。

▲▼海線,聯悦建設第三號作品「聯悦臻」, 聯悦馨 。（圖／業者提供）

▲▼聯悦建設在灣區第四號作品「聯悦馨」接棒國際視野，興建一棟獨立8層商業建築，並攜手日本TSUTAYA BOOKSTORE進駐 。（圖／業者提供）

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

據悉，「聯悦馨」團隊陣容堅強，外觀由日本當代建築大師團紀彥操刀，公共空間則由曾與Hermès合作的藝術家范承宗打造，不僅社區質感爆棚，更將興建一棟獨立8層商業建築，據悉，聯悦建設總部也將進駐，並攜手日本TSUTAYA BOOKSTORE進駐，規劃成台中港灣區的商業核心與最美街廓。

關鍵字：聯悦建設台中海線高端社區聚落計畫國際級聯悦臻聯悦馨造鎮質感

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