揪簽預售屋！友人晚半年買「便宜200萬」被要求保密　他氣炸

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

有網友去年10月開心簽約，買下心儀的預售屋，還熱心介紹朋友一起當鄰居。不料半年後，朋友在今年3月買進同社區、同坪數的房子，只差一層樓，卻比他便宜了200多萬，建商甚至還叫友人保密。對此，「賣厝阿明 知識+」提出3招補救措施，「保持溝通管道暢通，理性爭取補償才是上策」。

「賣厝阿明」在粉專上指出，該名網友去年10月簽約買預售屋，還介紹朋友一起當鄰居。結果，朋友今年3月買同社區、同坪數，只是樓層差一層，竟然便宜了200多萬。更扯的是，建商銷售人員還偷偷叮囑朋友：「別讓他知道你買的價格。」讓他氣得想退訂，但合約白紙黑字寫著高額違約金，覺得只能含淚當冤大頭。

「賣厝阿明」就法律面分析，首先是現行法律不利之處，預售屋價格本就會隨市場波動，建商確實有權依銷售策略調整價格。與建商簽訂的預售屋買賣契約屬民事契約，若單方解約需按契約條款支付違約金（通常為總價15%）。銷售人員請朋友保密價錢的行為雖不道德，但尚不構成法律上的詐欺（除非能證明建商刻意對您哄抬價格且有具體證據）。

儘管如此，還是可以嘗試3招補救措施，包括「協商解約」，可以委婉向建商反映價差問題，請求「基於客戶關係」酌情減少違約金（例如爭取只沒收已繳款項而不追加罰款）。若態度堅定且建商顧及商譽，可能有談判空間。

再來是「檢視契約條款」，仔細檢查契約中是否有「價格保證條款」或「最優惠客戶條款」，若建商書面承諾過價格優惠，可據此主張權益。另可確認契約是否有「審閱期」相關規定。不過，但通常預售屋簽約後，通常無法適用。

最後是「集體議價」，可以的話，看看能不能聯繫社區其他買家，若有多人遇到類似價差問題，集體向建商協商要求補償（如升級建材、減免管理費等），這比單獨解約更實際。

「賣厝阿明」給出務實建議，包括「計算解約成本（違約金+已付款項）與接受價差何者損失較小」，其實通常繼續履約較划算。另外，可要求建商提供補償方案（如免費車位、裝修補貼等），而非直接解約。若未來再遇類似情況，可於簽約時要求建商書面保證「最低價格條款」。

若堅持解約，可以帶契約書到「不動產消費爭議調處委員會」或尋求律師專業意見。但「賣厝阿明」仍建議冷靜與建商協商，畢竟朋友買到低價也可能反映市場下行，「未來交屋後若房價回升，損失或可彌補。保持溝通管道暢通，理性爭取補償才是上策。」