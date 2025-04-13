ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

房市急凍自住客進場　4大保值抗跌熱區出爐

房市進入主跌段，卻是自住民眾買屋好時機，本刊精選4大保值熱區顧荷包。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

▲房市進入主跌段，卻是自住民眾買屋好時機。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

房市管控政策發酵，市場買氣急凍，從1月數據可見5大銀行新承作房貸金額，月減3百多億元達645.99億元，整體房貸利率來到2.238％，創下近16年新高，交易件數則月減33.7％，信義房價指數也衰退，明顯感受資金緊縮、價量俱跌，房市多頭行情結束，進入主跌段。自住買方占上風，專家建議上半年多看屋議價，下半年進場買好屋，桃園、淡水、三峽和青埔這4大區相對保值顧荷包。

「第4季價止漲、量急凍，房市終結多頭、進入『反轉』，2025年進入主跌段。」房市趨勢專家李同榮觀察價格開始鬆動，他預料，下半年跌幅擴大，正是進場購屋好時機。

購屋攻略　鎖定3高2多

回顧2024年買賣移轉棟數，全台灣交易量35萬525棟，創11年新高，但仔細觀察發現，交易增幅、買賣熱絡度大多集中在上半年。而考量到營建成本高漲、通膨疑慮不退、民眾保值心態等因素，「我估計這波跌勢較緩和，7都均價跌幅為10％，上半年初跌段、下半年主跌段、2026年上半年進入末跌段，這波下跌週期約1.5年結束。」李同榮分析。

捷運紅樹林站與淡海輕軌交會，是轉乘前往淡海新市鎮的重要站點，交通便利。

▲捷運紅樹林站與淡海輕軌交會，是轉乘前往淡海新市鎮的重要站點，交通便利。

房市交易冷清，自住民眾因而握有談判籌碼，專家教戰「3高2多」購屋攻略，3高包括高科技園區核心、高鐵軌道經濟發展、高成熟商圈的重劃區，2多則指家戶數增加、人口數淨流入增加的區域。

桃園3區　接手流通性強

「人潮一向被視為房市交易的票房保證，現階段房市趨冷，擁有人口紅利、居住需求旺盛的區域，更具抗跌保值性。」中信房屋研展室副理莊思敏以人口淨移入前5大行政區來看，桃園包辦3個行政區（龜山、桃園、中壢），同時也是交易熱區，1年來的平均房價呈現上漲趨勢，「人潮帶動買盤，接手流通性強，且3字頭即可入住。」

桃園青埔有高鐵和機捷貫穿，拉近北北桃距離，是全台交易熱區之冠。

▲桃園青埔有高鐵和機捷貫穿，拉近北北桃距離，是全台交易熱區之冠。

以交易量最大的桃園中壢區來看價格變化，透過樂居網實測發現，去年高點均價每坪33萬元，目前均價為31.7萬元，房價相對抗跌；再以去年第4季預售市場來看，受政策影響，7都交易急凍，觀察實價登錄的預售揭露件數，6月高峰時，7都預售案單月各賣出逾2千件，至去年11月進入寒冬，買氣銳減逾7成，新北、高雄從2,500件掉到500件，7都只有桃園維持月銷破千件（1,180件）的成績，可見買盤力道有撐。

台慶不動產青埔領航加盟店東李國誠指出，中壢區發展時間早、生活機能完備，而捷運綠線、機捷延伸、台鐵地下化等工程也提升交通便利性。目前中古屋每坪平均單價30萬元出頭，對比雙北、竹北房價親民許多，生活機能齊備，吸引通勤族湧入。

淡水三峽　交通建設利多

「買房子，沿著捷運走準沒錯，淡水不到千萬元可成家，CP值最高。」住商不動產企研室統計，雙北總價千萬元以內成交筆數最多的區域，包括北市中山區、萬華區、北投區，新北淡水區、新莊區等，以淡水最值得推薦，平均屋齡20年最年輕，平均購屋面積28坪最大，買得輕鬆也住得舒服。

淡水連續2年蟬聯全台交易量第3名，也是雙北市中古屋交易量最高的區域，永慶房屋研展中心副理陳金萍觀察，目前淡水交易集中在淡海新市鎮一帶，受到淡江大橋、淡北道路的交通改善利多加持，且生活機能逐漸完備，許多通勤族選擇在此購屋。

三峽北大特區除擁北捷三鶯線通車利多，且台北大學校地廣闊，是發展成熟的重劃區。

▲三峽北大特區除擁北捷三鶯線通車利多，且台北大學校地廣闊，是發展成熟的重劃區。

「每坪均價29.3萬元，總價不到千萬元就能買到屋況還不錯的兩房、附車位的成屋產品，對於首購、小資族誘因大。」陳金萍建議，民眾可選擇捷運淡水信義線的房價凹陷區，例如紅樹林站、竹圍站等。

紅樹林站與淡海輕軌交會，是轉乘前往淡海新市鎮的重要站點，平均單價38.2萬元；竹圍站對外通勤便利，往北投或聯外至新北產業園區都方便，每坪均價39.8萬元。

在地房仲以交易熱區相較，北市中山區搭捷運至台北車站僅一站距離，但平均單價70萬元，若在該區買進11坪、屋齡30年小宅，相同總價轉移至淡水，雖搭捷運需要38分鐘才能抵達北車，卻可享有20多坪舒適的居住環境。

而三峽受惠捷運三鶯線2025年底開通，縮短通勤時間，後市可期，「誰說林三淡（林口、三峽、淡水）是鬼城？早該撕去負面標籤。」東森房屋三峽北大加盟店店東廖麟鑫指出，北大特區採棋盤式規劃，人行道保留7至20米寬度，堅持「退縮綠軸」，綠覆率高達60％，台北大學校地占特區的3分之1，是文教氣息濃厚且發展成熟的重劃區。依三峽市區或北大特區來看，成屋每坪均價達43萬至48萬元。

青埔高鐵　生活機能優勢

若民眾喜愛街廓整齊的新興重劃區，李同榮提醒要以蓬勃發展為優先，「7-ELEVEn開不起來的，表示商圈不夠成熟，先避開為妙。」

而青埔有高鐵拉近北北桃的距離，成為「脫北者」居住首選，重大建設齊備，且有高鐵、機捷等交通優勢，中信房屋青埔高鐵站前加盟店店長楊珮綸觀察，青埔買方客群是雙北及新竹縣市的外溢買盤，房價具明顯優勢，且從桃園高鐵站搭乘高鐵僅需11分鐘就可抵達板橋、新竹，沒有高速公路塞車的困擾。

青埔高鐵特區屋齡10年內中古屋，房價落在5字頭，「總價1,500萬至2,000萬就能買到兩房含車位的電梯大樓，可為脫北者顧荷包，並享有便利的生活機能。」

隨著房價水漲船高，房仲業者也推薦青埔周邊的3大生活圈，包括大園客運園區、大園市區和草漯重劃區等，仍有屋齡五年內的新成屋，首購族可用2字頭入住。

台灣房屋航空城直營店店長徐國強表示，大園客運園區因距離青埔高鐵特區核心地段僅約十分鐘車程，居民可輕鬆共享高鐵特區的生活機能，也有航城路二段的通車利多，縮短大園客運園區前往青埔高鐵特區和航空城的車程，在此買屋千萬元有找。

至於議價時，因房市走在下行區間，屬於落後指標的實價登錄資訊，可做為天花板價，李同榮教戰3個步驟：先參考實價登錄，再對照屋主開價及7都均價跌幅，然後向下10至15％議價，「要預估仍有下修空間，所以最起碼用一成議價，但也不要太離譜，好物件仍然搶手，不必過度糾結於砍價。」


更多鏡週刊報導
【理財最前線】新戰局開打　3策略聰明買市值型ETF
【理財最前線】蛇年彎曲投資求穩　4檔金控股進可攻退可守
【狠咬AI財3】0050大砍費率買進成本變便宜　下一步可望分割小資好入手

關鍵字：鏡週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

456戶蓋在捷運旁！光華社宅2029年拚完工　目標供應3700戶社宅

蘆洲區的第一座社宅即將在2029年竣工！新北市「蘆洲區光華段停車場及青年社會住宅」日前舉辦開工動土典禮，一共456戶，基地500公尺內有忠義國小、鷺江國中以及蘆洲國民運動中心，具極佳的生活機能及交通便利性。

8分鐘前

租屋處牆壁有補丁！　一掀驚見「砧板黑洞」震驚網友

國外一名女子在外租屋，發現家中牆壁有一處像是「補丁」的地方，沒想到當她把這塊物體取下時才發現，原來這塊「補丁」其實只是塑膠砧板，用處是拿來遮住牆上的洞。她把這一幕拍攝下來之後上傳TikTok平台引發不少關注，短短___秒畫面的觀看次數已突破160萬次。

41分鐘前

房市急凍自住客進場　4大保值抗跌熱區出爐

房市管控政策發酵，市場買氣急凍，從1月數據可見5大銀行新承作房貸金額，月減3百多億元達645.99億元，整體房貸利率來到2.238％，創下近16年新高，交易件數則月減33.7％，信義房價指數也衰退，明顯感受資金緊縮、價量俱跌，房市多頭行情結束，進入主跌段。自住買方占上風，專家建議上半年多看屋議價，下半年進場買好屋，桃園、淡水、三峽和青埔這4大區相對保值顧荷包。

1小時前

以前被嫌遠「北大特區房價狂漲」超搶手！網曝2優勢：造鎮成功

買房是人生重大交易，除了要考量到價格和格局，也有許多人很在乎周遭環境和生活機能，一名網友表示，位在新北市三峽與樹林交界的「北大特區」，以前都被嫌棄太偏僻、交通麻煩，但近年來卻漸漸受到歡迎，好奇「算是造鎮成功嗎？」對此，信義房屋專家表示，近年來很受歡迎，房價成長快速。

1小時前

美女室友超噁！女揭合租惡夢　把房子當廚餘桶：當時覺得她很漂亮

馬來西亞一名女子控訴，她的室友雖然外表亮麗，私下卻極為骯髒，不僅衛生習慣差得不行，還經常將合租的房子弄得雜亂不堪，地上堆滿垃圾，冰箱裡更滿是污垢和食物殘渣，讓她噁心得受不了。

2小時前

勸女友賣掉小宅「一起買房給我爸媽住」　一票喊過分：孝道外包

結婚前要睜大眼睛，若是價值觀不一樣，就要思考到底還要不要繼續走下去，一名女網友表示，男友要她賣掉自己的小房子，兩人合資買一間更大的房子，給男友的父母住，讓她氣得和男友大吵一架，「我到底為什麼要啊？」貼文曝光，網友勸她快逃，「他沒能力憑什麼要求妳一起盡孝」。

2小時前

同事買新房「裝燈裝冷氣」就入住　沒裝潢他愣了！大票反點頭

買新房要不要裝潢？一名網友表示，同事最近在高雄市區買了一間新房，卻幾乎沒做裝潢，只裝了燈、冷氣就直接入住，家具也是買現成的。他不解地問：「都2025年了，怎麼還有人新房子不裝潢？」與其這樣不如買中古屋，還能省下一筆錢做裝潢，住起來也更舒服。不過，貼文引來不少人點頭，覺得這樣很正常，甚至認為「不裝潢才是王道」。

2小時前

台中房市焦點南移13期　「土地公型建商」推案規模擴大

位於南台中戰略核心的13期重劃區，隨著重大交通與生活機能建設到位，逐漸轉變為實質推案熱區，第二季大案齊發，包含順天建設總銷40億元的「Mr.L」、100億元的鉅虹建設「蒔荃」、「蒔美」。

2小時前

熱水器漏電！她洗澡一半「心跳驟停」　親吐恐怖經歷：全身都硬的

大陸海南省樂東縣1名35歲女子近日發布影片分享恐怖經歷，她先前在家洗澡時，疑似電熱水器漏電，導致她心臟驟停，差一點救不回來。當事人表示，自己的案例很值得分享，提醒大家用電熱水器時注意安全，「應該安裝有防漏電保護裝置的熱水器，漏電會自動斷電，而且一定要請專業人士安裝，要定期檢查是否有漏電隱患。」

2小時前

15坪房「裝潢報價200萬」！她狂問數家驚呆了　內行吐實況

一名網友最近積極找室內裝潢，怎料15坪的新成屋，報價從100萬到200萬都有，讓她忍不住驚呆，於是發文求問「價錢區間應該在什麼範圍呢？」而PO文也釣出內行人，直言現在的設計公司，幾乎都要100萬以上才接案。

3小時前

圭賢突被國中生「攻擊」：你跟我媽媽同年耶！XD

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

家中插頭「出現2狀況」快停用

跌破眾人眼鏡！　鹽埕破廢大樓流..

家長不用站在校門聊天　全台首創..

預售案附近「多一設施」他傻了！..

果凍女董出手1.3億　加價3千..

25人搶大直48年公寓　幸運兒..

總經費1602億！中捷「黃金橘..

大直傾倒戶盼來重建曙光　自嘲都..

建商開「讓利第一槍」　專家：可..

房客退租遇刁難　二房東「拆窗驗..

ETtoday房產雲

最新新聞more

456戶蓋在捷運旁！光華社宅2..

租房驚見牆壁「補丁」　這一幕震..

房市急凍自住客進場　4大保值抗..

以前被嫌遠「北大特區房價狂漲」..

室友廚餘堆滿屋　她崩潰：當時覺..

勸女友賣掉小宅「一起買房給我爸..

同事買新房「沒裝潢」他愣了！大..

台中房市焦點南移13期　「土地..

熱水器漏電！她洗澡一半「心跳驟..

15坪房「裝潢報價200萬」驚..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366