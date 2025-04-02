中科18年中古屋轉手　房價進化「1房1千萬」

▲屋齡18年的「太子四季」最新成交1房無車位的產品，轉手價竟來到900萬元，含車位物件突破千萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

中科二期交地作業雖然進度受阻，但周遭房價似乎完全不受影響，查詢近期中科生活圈大齡中古屋交易發現，屋齡18年的「太子四季」最新成交1房無車位的產品，轉手價竟來到900萬元，而屋齡6年的「太子Ｗ時代」有車位的1房產品轉手價高達1315萬元。信義房屋專家認為，中科生活圈的中古屋市場也邁入1房千萬元。

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儘管近期市場對房價走勢看法保守，但中科生活圈周邊的大齡中古屋價格支撐力道強勁，實價登錄顯示，位於台灣大道四段、18年屋齡的「太子四季」今年3月成交一筆10樓、18.99坪、無車位物件，總價900萬元，換算單價47.38萬元，過去第一手屋主推測房價落在4百萬元左右。

該社區從去年9月到現在再次有物件成交，而此筆交易也帶動社區中古屋開價，目前社區同類型1房物件開價已來到928萬元至988萬元，如果是1房附帶車位，開價更上探1198萬至1240萬元。

▲中科二期交地雖遇球證協調波折，但實際上興農土地已經過戶，且產業發展方向不變。（圖／記者陳筱惠攝）

另外，位於國安二路、6年屋齡的「太子W世代」，1月成交一筆21樓、20坪含車位物件，總價達1315萬元，單價突破54.87萬元，前一手屋主在2019年12月持有成本僅950萬元，持有不到6年帳面上增值365萬元。

對此，信義房屋中科東大店專案經理陳泱儒分析：「中科生活圈的買盤以科技業與企業高階主管為主，其中不少人因工作調動來台中，選擇先買1房暫住，待工作穩定後再換屋。」

陳泱儒表示：「就算以後自己沒住，出租的租金報酬率也很高，」這類買盤推升區域內小坪數住宅需求，進而帶動價格上揚。

▲中科周邊擁有台灣大道交通優勢，不僅連接市中心，還有工業區就業人口紅利。（圖／記者陳筱惠攝）



在地土開業者表示：「中科二期交地雖遇球證協調波折，但實際上興農土地已經過戶，且產業發展方向不變，隨著台積電進場進度推進，科技業人口進一步湧入，中科生活圈的大齡中古屋市場可望持續受惠，千萬的1房將成為區域內的新常態，也能預測新案坪數更將縮小。」

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