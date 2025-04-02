房市走向複製貼上？地產顧問：10年後的高雄「＝現在的台北」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者張雅雲攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

「現在的台北，就是十年後的高雄。」地產顧問粉專「阿宅-雙碩士地產顧問」以一句話點出南北房市的遞進趨勢，直言只要長期觀察台灣房市就會發現，北部發展的腳步，正一步步在南部複製上演。不論是房價、產品類型、土地利用或都市更新，都已呈現出明顯的演化軌跡。

阿宅表示，隨著房價不斷上升，城市的土地利用集約程度也會提升。「主流的商品會從過去的透天，轉變成公寓，最後變成大樓。」而這條演進路徑，在台北非常明顯，現在的新建案幾乎都是大樓產品，透天只剩在蛋白區偶爾可見。

在市中心土地愈發稀缺的狀況下，都市更新的討論度與推動力也自然水漲船高，「老房子的接手性因此提升」，即使是屋齡30、40年以上的公寓，只要位在市區，也還是會吸引買家出手。

「想在台北找5樓的公寓或電梯華廈，屋齡也都可能要40年起跳，都是上一世代的建築概念了。」阿宅指出，面對房價高漲，許多買不起新房的購屋族，只能轉而選擇老屋，期待未來有都更機會。「就算屋齡30年，也還是有人會買單。」

至於南部，其實也正逐漸踏上同樣的軌跡。從產品類型開始變化，「過去以透天為主力的南部房市，已在不知不覺中轉型成住宅大樓市場」，而透天則逐步轉往蛋白區發展，甚至定位為高價豪宅，成為少數族群的選擇。

阿宅最後表示，南部也越來越重視市中心的都市更新，不再只是無止盡地往外擴張重劃區。他預測，未來在房價持續上漲的情況下，南部購屋族對高屋齡老房的接受度也會逐步提高。總結來說，他建議，若想了解十年後的高雄房市樣貌，「看現在的台北就對了。」

※本文獲「阿宅-雙碩士地產顧問」授權引用。