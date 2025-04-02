六都建照揭示區域差異　「南弱、北穩、中崛起」態勢底定

▲不動產市場風雲變幻，根據2024年六都建照量體分析，呈現明顯區域差異，中部崛起勢頭強勁。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

不動產市場風雲變幻，根據2024年六都建照量體分析，呈現明顯區域差異，中部崛起勢頭強勁，台中市商業及辦公大樓建照量皆創新高，顯示發展重心南移趨勢。相對地，南部市場則趨於觀望，北部則維持穩定。

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根據2024年六都建照量體分析，其中包含4大項商業類（B類）、工業、倉儲類（C類）、辦公、服務（G類）、住宅不含農舍（H-2類）顯示台中市商業及辦公大樓建照量皆創新高，顯示發展重心南移趨勢。

▲▼六都商業類（B）類、辦公服務類（Ｇ)類建照變化。（圖／正心不動產估價師聯合事務所提供）

台中市商業類建照量體爆發性成長，年增11倍、達68萬平方公尺，超越其他五都，成為最大亮點。其中包含烏日高鐵「D-ONE購物中心」等大型開發案啟動，加上日前台北101與國泰人壽合作打造「置地廣場台中」的消息釋出，顯示台中商業市場價值備受關注，發展重心逐步向中台灣轉移。

對此，鄉林建設董事長賴正鎰就認為：「台中地處台灣中間核心地帶，南來北往人流、物流都很便利，尤其是捷運綠線通車、捷運藍線動工，未來軌道經濟陸續到位，商業發展呈現爆發性成長，都是看好商圈人口年輕化的高消費力。」

不僅台中，桃園市也憑藉航空城計畫及軌道建設，年成長近3.5倍，增加逾27萬平方公尺，創下歷年新高。另，新北市則持續低迷，連續2年量縮至不足4萬平方公尺。南部的部分呈現觀望，也顯示商業投資熱度降溫，發展進入觀望與冷靜期。

正心不動產估價師聯合事務所市場研究室協理陳孟筠指出，整體市場呈現「南弱、北穩、中部崛起」的格局。

▲新創產業興起不少開發商將目光轉向商辦市場，特別是微型商辦，主打「小坪數、低總價」。（圖／記者陳筱惠攝）

另外，值得注意的是辦公、服務類建照量體方面，南移趨勢明確，其中台南市表現突出，推出逾124.6萬平方公尺，創下歷史新高，台中市也表現亮眼，繼2023年突破百萬平方公尺，2024年持續成長。

陳孟筠補充：「由於央行對住宅市場貸款管制日趨嚴格，加上新創產業興起，不少開發商將目光轉向商辦市場，特別是微型商辦，主打『小坪數、低總價』，並鎖定『非典型工作者』，如網紅族群，創下新的銷售模式」

然而，《銀行法》第72-2條的管制範圍仍涵蓋商辦，陳孟筠提醒在購置前，應審慎評估自備款需求及貸款條件。此外，隨著商辦市場供給量增加，平均空置率逐漸上升，市場未來將呈現大坪數與小坪數的分化趨勢，租金漲幅亦可能受到抑制。

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