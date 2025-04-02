高雄陳家3.25億賣台南擔仔麵　頂鮮：新店6月試營運

▲高雄在地知名老店「頂鮮台南擔仔麵高雄店」2019年改裝開幕時，曾邀請韓國瑜前來剪採，根據實登，該店去年8月以3億2500萬元售出。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄在地知名老店「頂鮮台南擔仔麵高雄店」2019年改裝開幕，曾邀請韓國瑜前來剪採，根據實登，該店去年8月以3億2500萬元售出，屋主就是高雄陳家，新買家則是明森建築購入。而外界最關心之後是否能吃到老店好滋味，據了解，頂鮮將搬到海寶軒，預計6月試營運。

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「頂鮮台南擔仔麵」1993年在台中成立，曾在台北101大樓86樓開設「頂鮮台南擔仔麵台北101店」聲名大噪，而高雄店則在1999年創立，至今已26年，2019年重新裝潢後，把庶民小吃與頂級食材結合，還請來當時的高雄市長韓國瑜剪綵，名震一時。

▲頂鮮頂鮮台南擔仔麵，目前在高雄僅1店，之後將進駐高雄海寶軒，已貼出公告。（圖／記者張雅雲攝）

根據實登，去年8月頂鮮高雄店以3.25億元成交，地坪223.85坪、建坪577.9坪，為地上4樓透天，土地使用為商5用地，換算地價單坪為145.18萬元，背後地主就是知名高雄陳家，為2023年9月完成分割繼承取得。

據了解，新買家為明森建築，記者致電詢問後續規劃，明森建築建築師楊豐溢透露，將改建為純鋼骨建築，為地上31層、地下5層大樓，戶數約72戶，坪數40~76坪，預計今年底動工，明年底公開銷售。

而頂鮮頂鮮台南擔仔麵，目前在高雄僅1店，之後將撤出，進駐高雄海寶軒，新店址位於前金區自強二路，預計6月中旬將試營運，已貼出公告。

▲在地仲介透露，頂鮮租約到年底，已信託給僑馥建經，未來將改建為大樓。（圖／翻攝自Facebook／頂鮮台南擔仔麵高雄店）

在地仲介透露，頂鮮租約到7月，預估整棟月租金約50萬元，住商不動產高雄R15捷運加盟店東黃承富表示，該區屬於文化中心生活圈，臨路商5用地，若不計建築物地價單坪落在約120萬元，沿線透天屋齡多30~40年，以透天換算地價單坪也要130~150萬元，明森入手價格也算符合區域行情。

黃承富說：「目前該地已信託給僑馥建經，未來將改建為大樓，以地價加上鋼構建築成本換算，未來開價也要上看6字頭。」

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