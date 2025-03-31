從小住南部透天　2原因「拒絕住大樓」！一票點頭：人多嘴雜

▲原PO不能接受住在大樓。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者施怡妏／綜合報導

一名男網友表示，從小就住在南部的透天厝，因此一直認為「透天才是自己的家」，無法接受住大樓，因為大樓有地下室、電梯，只有打開門那一刻，才算是「自己的家」，不過現在房價高漲，市區幾乎都是大樓，找不到便宜的透天厝，除非到很偏僻的地方，貼文掀起討論。

有網友在「買房知識家」發文，從小住在南部透天厝的他，習慣了透天帶來的獨立與自由感，難以適應大都市的高樓生活，住在大樓，需要經過地下室、電梯和走道，「然後開自家門的那一刻，才算真正進入自己家，透天是進車庫後都是自己的範圍，也沒有其他人」。

他提到，自己是個內向的人，不擅長社交，也不喜歡跟鄰居、管理員互動，因此更喜歡透天厝的生活方式，然而，近年來房價高漲，市區大樓越來越多，透天厝則只能在偏僻地區找到較便宜的房源。

貼文曝光，許多網友也喜歡透天厝，「我愛透天，因為夠大，不像公寓真的好擠」、「大樓現在公設又很高，35%以上，還有管理費要付（慢性失血）」、「我不是南部人，也喜歡透天及華廈型產品，大樓社區型的真的住太多人了，人多嘴又雜」、「我也想找透天的房子，但是這幾年房價真的漲得太高了！透天的房子一定要採光好，才舒適」。

不過也有網友喜歡大樓，「其實我覺得正好相反，大樓才比較有隱私」、「我不太喜歡透天，因為我討厭打掃樓梯」、「大樓有人收包裹，不用追垃圾車，有電梯坐。如果你開車，基本上也很少看到管理員，因為都是車道進出」、「我選大樓，光是收信件、收包裹，下班不用傻傻在那邊等垃圾車就贏了，外加打掃又方便」。