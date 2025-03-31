雪梨百年老屋「清出10車垃圾」拍賣　逾5000萬高價售出

▲業者透露，這間房子總計清出10車垃圾。（圖／翻攝自Domain）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲雪梨一處曾有囤積者居住的房子費時2年多才整理完畢，格局2房1衛，總共清出10車垃圾。不過令人關注的是，歷經拍賣會競價之後，這間房子最終以245萬澳幣（約新台幣5086萬元）的高價售出，遠高於底價185萬澳幣。

News.com.au報導，這間房子位在雪梨東部伍拉勒（Woollahra），建於1900年，未曾翻修過，過去是一名囤積者的住處。已知此人是在1950年代從英國移居澳洲，在定居此處之前，曾經短暫當過鱷魚獵人，後來一住就是50年。

報導稱，由於屋主過世，這間房子算是遺產，目前已轉讓給住在英國的家屬，也因此許多清理工作就落在房仲業者身上。業者透露，這間房子總計清出10車垃圾。

▲房子最終以245萬澳幣（約新台幣5086萬元）的高價售出。（圖／翻攝自Domain）

房子於2月15日以拍賣競標的形式出售，吸引多名潛在買家到場，不過在拍賣會開始之後，很快變成一對夫妻與當地建築商競價的場面，最終由來自雪梨北岸的夫妻買下。

由於房屋底價是185萬澳幣，業者原本預估或許可以賣到200萬澳幣，但最終以245萬澳幣（約新台幣5086萬元）的高價售出，感到震驚。