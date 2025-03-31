沿捷運找好屋　經濟博士存5房月收租18萬

▲中山大學國際金融研究學院助理教授佘博文對房地產充滿熱情，高雄是他的主戰場。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

中山大學國際金融研究學院助理教授佘博文，對投資股市興趣缺缺，但對房地產充滿熱情。9年前他開始在高雄置產，如今手握5間房產，市值漲至近7千萬元，與入手成本相較翻了近1倍，月收租金達18萬元；只看熟悉區域、沿軌道找房、跟著重大建設走，佘博文透露買進保值好房的絕招。

「現在房價高到滿嚇人的，我認為北高雄新房五字頭就能考慮出手。」中山大學國際金融研究學院助理教授佘博文說，這波暴漲的房市，只能用「勢不可擋」形容，尤其南台灣上漲斜度更明顯，「短期內要看到房價下跌機會不大；但想進場也要謹慎評估，一定要找能保值的物件。」

鄰近重大建設 鎖定捷運宅

9年前，佘博文就開始在高雄置產，如今是手握5間房產、月收租金18萬元的包租公，「沿著軌道看房是我的置產主旋律。」他一語道破買房心法，「以前挑保值物件，Location（地段）是首要條件；現在還要搭配軌道，像是捷運和高鐵，長期才有價格支撐力。」佘博文目前手上的5間出租房，都是只要走路5分鐘就能到達捷運站的物件。





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