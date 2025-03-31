租客控廚房損壞、電源開關故障！拒付4個月租金　房東怒告結果曝

▲黃姓房東控訴，女房客以設備損壞為由，積欠房租長達4個月。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

記者莊智勝／台南報導

台南市一名黃姓房東控訴，112年間將一棟透天厝2樓至5樓租予馬姓女子使用，未料馬女卻積欠房租長達4個月，另還欠下網路費等，共計8萬6060元，黃姓房東屢次追討未果，因此寄存證信函要求終止租約，但竟遭馬女拒收，因此憤而提告，請求馬女返還積欠租金，並將搬離該屋。台南地院法官審理後，判處馬女謙讓返還該屋予黃姓房東，並應給付8萬6060元。全案可上訴。

判決書內容指出，黃姓房東與馬女於112年9月12日簽訂房屋租賃契約，約定租期為3年，每月租金21,000元。未料馬女僅支付了5個月租金及押租金42,000元，之後未再支付任何租金。黃姓房東多次催告無果後，於113年9月5日終止租約，並向法院提起訴訟，請求馬女返還5月至8月共4個月租金8萬4000元，另還有網路費2060元，合計共8萬6060元，同時要求馬女搬離、返還房屋。

對此，馬女並未出席言詞辯論，但提交書狀表示，系爭房屋存在多處需要修繕的問題，如廚房設備損壞、電源開關故障等，並指責黃姓房東未履行修繕義務，還一度稱「上了她的賊船」。馬女認為，這些問題導致她無法正常使用房屋，因此拒付租金。

台南地院法官審酌，馬女未支付租金已達兩個月以上，房東有權終止租約。雖然馬女主張房屋需修繕，但未能提供足夠證據證明修繕問題影響整體使用，且馬女未依法律規定催告房東修繕。基此，法院判定馬女無正當理由拒付租金，應返還房屋並支付欠款8萬6060元。可上訴。