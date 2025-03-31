有生小孩「買2房」怎麼夠住？　一票搖頭：別傻了

▲原PO好奇，有小孩要如何住2房？（示意圖／取自Pexels，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

如果家裡有小孩，要買幾房？近日有網友發文表示，他怎麼想都覺得，如果有生小孩，買2房理論上不太夠住，現在應該不可能會沒有儲物間才對，而且要是生了兩個小孩，一間小孩房也不夠，會有隱私的問題，有小孩的家庭都是怎麼住2房的？貼文曝光後，引發討論。

這名網友在PTT的home-sale板上，以「請問有小孩要怎麼住2房」為標題發文，提到有很多家庭都買2房，可他怎麼想都覺得有小孩很難住2房，如果夫妻生一個小孩，就是1主臥配上1小孩房，但這樣儲物間要做在哪裡呢？理論上不會完全沒雜物。

接著原PO也說，如果生了兩個小孩，同樣是1主臥配上1小孩房，這樣應該會有隱私的問題，如果性別相同，到了青春期可能會不方便；若性別不同，也不可能一直住在一起。因此他就想知道，有小孩的家庭怎麼住2房？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「有家庭是同性別睡一個房間，媽媽跟女兒，爸爸跟兒子或是主臥加床，全部睡主臥，另一個房間就當書房」、「沒有錢就妥協，小時候同學一家五口住公寓一房一廳」。

也有網友表示，「都沒空間了，怎麼可能還有儲物間」、「衣服、鞋子 夠穿就好，其實就不需要太多儲放空間」、「東西少一點就好啦，買房給雜物住喔」、「儲物間，別傻了，這很奢侈的」。