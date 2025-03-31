台中預售這3區還賣得動　他意外「中古透天」逆勢交易增

▲919央行第七波信用管制後，在地房仲也觀察，12月過後中古屋市場，購屋族轉頭開始找透天產品。 （圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

雖然市場受政策影響而趨於觀望，但台中仍有部分建案銷售表現突出，實登顯示，919央行第七波信用管制後，住宅部分由北屯區、太平區、南區還賣得動，商辦部分集中西屯區，而在地房仲也觀察，12月過後，中古客轉頭開始找透天產品。

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919央行第七波信用管制後，還賣得動的預售案屈指可數，住宅類由「雙橡園2045」奪冠，而商辦類則由「市政壹號廣場」拿下成交王寶座。

▲919央行第七波信用管制後，還賣得動的預售案屈指可數，住宅類由「雙橡園2045」奪冠。 （圖／記者陳筱惠攝）

根據實登資料統計，919後成交筆數較多的預售案，有太平區的「大毅頌幸福3期」、北屯區的「雙橡園2045」、「漢宇雲衍」、「遠雄敦富」、南區「惠宇大然」、南區「和瑞文心樂章」等，其中「大毅頌幸福3期」、「雙橡園2045」成交筆數都破百，而「和瑞文心樂章」成交則達94筆，「遠雄敦富」也以90筆的成績名列前茅。

21世紀不動產資深經理沈政興指出：「台中人口持續成長，再加上捷運藍線即將動工，籌碼不弱，儘管房市受到政策影響，但對於具備優越地段與完整規劃的建案來說，自住客仍持續買單，尤其是北屯區，涵蓋不少新興重劃區，隨著捷運網路的擴展和商圈的迅速發展，吸引了大量自住客。」

▲預售市場南區「惠宇大然」、「和瑞文心樂章」等案表現亮眼。 （圖／資料照）

商辦市場方面，西屯區的「興富發市政壹號廣場」表現最為亮眼，該案自9月15日開始簽約，短短4天內即累積35筆成交，目前總成交量已達215筆。

不過，台灣房屋台中富譽特許加盟店副總阮俊乾觀察：「預售市場成交近期確實是頗受品牌、地段影響，但房仲市場較為不同，919後市場觀望氛圍濃厚，但到了12月剛需買方再次出籠，且找屋重點放在透天厝。」

他提到：「透天產品成交量比上半年多了一倍，特別是太平、大里、九期、南區等區域，大概20至30年的透天厝，主力總價在2000至2800萬元左右，很受自住客青睞。」

▲中古市場中，透天產品成交量比上半年多了一倍，特別是太平、大里、九期、南區等區域。 （圖／記者陳筱惠攝）

阮俊乾認為：「目前市況買房大宗還是剛需，不只2千萬元左右的透天厝受市場青睞，還有低總價的華廈產品也很被關注，此外，坐擁30坪左右土地的老舊平房，也成為市場上受歡迎的產品，已有自住客購入後將老屋拆除『砍掉重練』。」

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