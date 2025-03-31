七期未來十大摩天樓　「台中101」只排第13名

▲台中七期身為中台灣最重要的商業核心。近年來持續發展，未來將迎來一系列超高層摩天大樓（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中七期身為中台灣最重要的商業核心，近年來持續發展，未來將迎來一系列超高層摩天大樓，被外界稱為「金剛摩天大樓群」，不過日前備受矚目的「台中101」排行13名，未出現在摩天大樓TOP10排名榜單中。

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台中七期重劃區自發展以來，已成為高階商辦與豪宅的集中地，近年更吸引多家開發商搶進，投入超高層建築的興建計畫。目前，包含興富發、寶輝、聯聚、冠德、允將等等大型開發商，皆在七期打造超過40層、甚至挑戰60層以上的摩天大樓，形成壯觀的「金剛摩天大樓群」。

▲目前榜單中除即將完工的台中商銀總部「台中之鑽」外，另有5商辦、4住宅入榜，10棟摩天樓案平均樓高突破216公尺。（圖／記者陳筱惠攝）

不過，在最新興建中、或規劃中的「台灣摩天大樓排行」榜單中，原本被寄予厚望的台中101「置地廣場 台中」坐落於捷運市政府站旁，總開發面積約4.7萬坪，其中3.5萬坪為商業空間，涵蓋地上34層、地下7層，總高度175公尺，排行第13。

將由台北101營運B1至7樓，租賃面積達1.7萬坪，預估可創造上千個就業機會，投入資金上百億。台北101董事長賈永婕更表示：「將把101的成功模式複製到台中，結合國際視野與在地文化，打造創新零售與生活體驗場域。」

排名 名稱 樓層數 高度(公尺) 用途 狀態 1 興富發惠國段90地號 63 323.5 商辦 地基中 2 豐邑地標塔 53 251 商辦/商場 地基中 3 台中之鑽 38 225 商辦/旅館 即將完工 4 冠德、市政府站G9-1共構大樓 43 210 商辦/商場/捷運站 環評中 5 聯聚中維大廈 42 207.18 商辦 興建中 6 聯聚玉衡大廈 A棟 51 200.8 住宅 環評通過 7 聯聚玉衡大廈 B棟 51 200.8 住宅 環評通過 8 寶輝惠國段43、44、47地號 48 187.8 住宅 環評中 9 TST台灣之鑽 40 182.55 商辦 地基中 10 豐邑惠民段119,119-1地號 A棟 46 180.1 住宅 環評通過

儘管台中101未能進入榜單，但七期的發展動能依然強勁，未來幾年內將迎來一批新摩天大樓的落成，進一步鞏固台中作為「台灣第二大天際線城市」的地位。目前榜單中除即將完工的台中商銀總部「台中之鑽」外，另有5商辦、4住宅入榜，10棟摩天樓案平均樓高突破216公尺。

▲興富發建設位於台中大遠百旁「惠國段90地號」，該棟建築樓高增高到323公尺，將成中台灣第一高建物。（圖／記者陳筱惠翻攝）

其中最高的就是興富發建設位於台中大遠百旁「惠國段90地號」，2020年以單坪323萬元、總價83.75億元標下，過去圖面首次曝光時樓高270公尺、63層商辦，不過最新圖面顯示，該棟建築樓高增高到323公尺，將成中台灣第一高建物。

▲住宅部分最高樓，將由聯聚建設「聯聚玉衡大廈」拿下。（圖／記者陳筱惠翻攝）

對此，高力國際業主代表服務部董事黃舒衛指出：「過去七期即使擁有如大遠百、新光三越等知名百貨，也有高端商辦落地，但總體商業價值尚未完全發酵，如今台北101與國泰人壽攜手打造，未來不僅人流、商機都可望大幅提升，加上未來商辦、住宅齊發，人口持續流通下，有利推升七期商辦租金行情。」

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