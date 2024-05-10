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【廣編】代銷全聯會理事長戴嘉聖　推動《經紀業管理條例》修法最為重要

▲▼ 代銷,經紀業管理條例,新青安貸款,缺工,AI,淨零,富比士地產王。（圖／富比士地產王提供）

▲全國代銷全聯會理事長戴嘉聖受訪時指出，《經紀業管理條例》部分條文已經不符合現今狀態，任內將積極推動修法。

圖、文／富比士地產王提供

今年三月，曾任高雄代銷公會理事長、同時亦是龍登國際廣告董事長戴嘉聖，接任中華民國不動產代銷經紀商業同業公會全國聯合會第六屆理事長，致詞時他提及未來營建與代銷行業，都將面臨AI技術、淨零議題。目前該如何應對碳權成本、缺工問題將是一大考驗，以及《經紀業管理條例》已經立法二十餘年，當時所立之條文距今已久，應可進行檢視、討論，期待在任內能有圓滿的結果。

針對《經紀業管理條例》，戴嘉聖分析提到，目前六都的資源相當豐富，不乏鎂光燈亮點，而全國代銷全聯會的身分，更要面面俱到，特別是較少人關注的地區，包括宜蘭、花蓮、彰化等區域。

「這些區域會員數本就不多，如何輔導、推動他們與政府建立良好溝通平台，將是我的重點。」戴嘉聖認為推動《經紀業管理條例》修法亦能協助非六都代銷行業的困境。

他說道：「各區在推案量及總銷上就有明顯區別，無法拿花東的案量跟雙北相比，但大家繳納的保證金卻一至，這對其他區域並不公平。從民國88年立法後，當時與現今的房市與消費亦有明顯的不同，雖很難一縣市一制度，但至少能用區間作為分隔，盡量公平。希望能在任內蒐集眾人意見，推動修法調整。」

除此之外，面對520新政府上任，戴嘉聖特別提到「新青安貸款」，同時也呼籲政府重視有真正買房需求的年輕人，以及影響甚鉅「缺工」問題。

從新青安貸款的數據上來看，該房貸政策協助許多年輕人進場購屋，的確是德政；然長遠來看，除了薪資結構需要重整外，目前購屋最大障礙點即是「自備款不足」。興建社宅雖可短期協助年輕人調整存款配置，但以現在通膨、結婚分戶、養兒育女的現實夾擊下，年輕人對買房不得不消極，同時也交錯延伸出許多社會現象與觀念轉變，例如：不婚、少子化等，甚至彼此互為因果。

「年輕人因自備款不足，對於買房更是悲觀消極，這也讓真正有買房需求的人求而不得；對於有自住需求、又有正常工作的年輕人，存錢雖慢但卻能務實支付每月貸款，或許是我們長期忽視的一群。」或許正因如此，願意給予優付的建設公司近來更是常見，但這也僅限於大建設公司，無法真正解決問題。

而存在已久的「缺工」，並非只限營建業、代銷業，他觀察目前台灣各行各業都已經有此現象，以代銷業為例，有越來越多接待中心採「預約制」，亦顯示出人手不足、員工招募不齊狀況；在如何留住人才之前，更應該提早培養人才，戴家聖指出，日本企業很早就遇到這類狀況，因此向國外招生、將外國生留用，而台灣或許也能參考這類模式。

面對任重道遠的代銷全聯會理事長一職，戴嘉聖笑說要處理的事情很多、要溝通的議題更多，每週都是搭著高鐵北上南返的。但耕耘三十年了代銷行業，他依然有著使命感與熱忱，更期待能帶領著代銷業者，勇敢向前。

關鍵字：代銷經紀業管理條例新青安貸款缺工AI淨零富比士地產王

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