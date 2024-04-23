【廣編】國土計畫法明年上路　「越南王」祖傳土地變更案壓線核准

▲由丁善理家族長期持有的大肚山土地，已在日前核准變更。

圖、文／名緯廣告提供

《國土計畫法》即將於2025年4月30日正式上路，不少手握萬坪土地的大地主，仍持續爭取開發作業，其中，手握14.2公頃大肚山土地長達60年的越南王的丁善理家族，約10年前申請「富御里山開發計畫」，終於在日前核准通過，未來將開發為高檔豪墅案。

據內政部國土管理署顯示，位於台中夜景聖地大肚山上、由和倫開發申請變更的「富御里山開發計畫」，總面積約4.2萬坪，歷經10年審查，終於在日前核准開發，土地使用分區變更為鄉村區，其中有1.5萬坪土地變更為乙種建築用地。

▲「富御里山開發計畫」已完成水土保持工程、道路系統開闢。

經查，和倫開發背後投資者即是人稱越南王的丁善理家族，同時也是大肚山大地主，包括：大肚山高檔豪墅台中會、逸瓏山、五星級烏日清新溫泉飯店，最早都是由丁家持有，直到1980年代，因事業重心轉往國外才陸續出售土地，而「富御里山開發計畫」遼闊土地則持續由丁家持有，外傳與風水有關。

值得一提的是，經土地變更核准通過的「富御里山開發計畫」，目前已完成水土保持工程、道路系統開闢，預計近日進行道路點交；未來全區建地將開發為豪墅特區，並跳脫過往預售屋產品規劃、銷售形式，改採「客製化」、「密賞」方式進行。

▲台中大肚山以得天獨厚的條件吸引「台中最富的一群人」進駐。

另外，同樣位於大肚山、「富御里山開發計畫」旁，還有另一片約16公頃的區域開發案待審中；據傳，地主為香港商信和集團黃家，預計發案溫泉豪墅、觀光酒店等，投資金額約200億元。

有鑒於《國土計畫法》將於2025年4月30日正式上路，未來農地、山坡地開發將更趨嚴謹，換句話說，法規上路後，位於中台灣的山區大型開發案將日漸稀少，也讓囤地超過40年的兩大跨國集團急於法令上路前出手。

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