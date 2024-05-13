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投資楊梅正核心學區公園宅！「市心朗朗」人潮帶動店面拚增值

▲▼楊梅,市心朗朗,店面,價差,公園,學區,交通。（圖／翻攝自官網）

▲楊梅造鎮案「市心朗朗」距公園僅100公尺，生活機能舒適，不論平假日皆有人潮。（圖／翻攝自建案官網，下同）

房產中心／綜合報導

目前商用不動產因未受到政府打炒房政策的限制，吸引了大批投資者紛紛將手邊資金投入店面購買，許多人精打細算就是希望以更實惠的價格，入手具有優良投報率的金店面。以人潮帶來錢潮的概念來看，近幾年成為移居熱點的桃園備受投資者關注，不過市中心核心店面價格高昂，愈來愈多人將目光轉向周邊區域，像是楊梅市心近期就因為移入人口愈來愈多，使得店面投資熱度再燒，其中由和耀建設規劃的「市心朗朗」造鎮案，位居優越地段，交通便利加上機能完善，吸引人流為店面再加值。

「市心朗朗」共規劃3期，在楊梅市中心佔地廣達4,000坪，為在地居民打造出一座宜居條件應有盡有的城心遊園，其中店面目前可售約20戶，之所以可說是燙金店面，關鍵在於有人潮能吸客，「市朗朗」造鎮規模共499戶住家，2至4房戶型，社區人數上看千人，光是社區居民即有強大消費支撐力；自基地步行5分鐘就到瑞梅國小、車行5分鐘內至楊明國中，學區人流動能也相當充足；另外都市人們日常放鬆休閒愛往綠地跑，「市心朗朗」散步100公尺就到3,200坪頭重溪公園，平時綠意盎然，適合遛毛孩、帶著全家人來野餐等，每年秋天還會盛開近200公尺的紫色蒜香藤，浪漫的紫色花瀑點綴城市的美麗，變身熱門打卡景點。

▲▼楊梅,市心朗朗,店面,價差,公園,學區,交通。（圖／翻攝自官網）

▲從「市心朗朗」步行5分鐘就到瑞梅國小。

為了迎接人潮，「市心朗朗」二、三期規劃一樓全店面，坪數在20至50坪上下，方正格局和狹長型店面皆有，設計挑高3米3至6米，室內空間適合多元業種，超商、餐飲、教育事業、美甲、事務所等可發展種類多，室外環境為二、三期建築中間道路達8米寬，人行步道設計各退縮6米，加起來共有20米距離，街道開闊、視野大器，氛圍十分舒展宜人。現階段店面售價為815萬起至1905萬，現場專案表示，「市心朗朗」近火車站、商圈、運動中心等，生活機能成熟完整，周邊沒有閒置店面，可見其行情活絡。

現場專案表示，從房價面分析，「市心朗朗」距離國道1號楊梅交流道約3分鐘，銜接台66快速道路串連東西向交通網，車行5分鐘則抵達全新整修的埔心火車站，有國道、快速道路、台鐵等交通帶動；車程20至30分鐘就到竹北，讓「市心朗朗」住家房價自今年初2字頭，4月即爬升至3字頭，漲幅相當漂亮，但跟竹北現今5、60萬相比仍有近2倍價差，與桃園市中心比起來也屬於凹陷區，吸引來自竹科、湖口工業區乃至中壢、桃園等外溢客來到楊梅，自住需求暢旺，三房住家含車位月租金約22000至23000元；專案經理強調「店面租金超過住宅」，預計隨著市場需求的增加，租金也會進一步上漲，顯示店面投資的潛在回報。

▲▼楊梅,市心朗朗,店面,價差,公園,學區,交通。（圖／翻攝自官網）

▲▼楊梅「市心朗朗」交通便捷，國道1號（上圖）和埔心火車站（下圖）就在附近。

▲▼楊梅,市心朗朗,店面,價差,公園,學區,交通。（圖／翻攝自官網）

楊梅「市心朗朗」第二期預估2024年9月交屋，第三期建置中，有望在2025年6月交屋，現場專案分享，此時進場置產就能搶先享受到甜蜜價差，不失為包租公、包租婆投資者的理想選擇。

了解更多「市心朗朗」
預約專線：03-481-6111
接待會館：桃園市楊梅區中山北路二段220號
基地位置：桃園市楊梅區新農街二段239巷

關鍵字：楊梅市心朗朗店面價差公園學區交通

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