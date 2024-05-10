台南甜點店「沼澤」營業到12日　甜點控直呼晴天霹靂

▲台南甜點名店「沼澤」吸引不少甜點控朝聖，只營業到12日。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台南排隊名店「河床甜點」日前突拋震撼彈，宣布將在明年2月結束營業，不過「河床」前甜點師開設的「沼澤」，則是只經營到本月12日，大批甜點控直呼晴天霹靂不能接受，業者在粉專透露，「租約到期、房租調漲都是影響這個決策的因素之一。」

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「沼澤」位於中西區西寧街，根據臉書粉專《沼澤》2019年的PO文指出，老闆亨利4年前和想法接近的朋友一起創立了「河床」，隔一年又一起在台南增加了「海丘」，2019年開設了「沼澤」。

延續美好滋味，「沼澤」一開店就吸引不少甜點控朝聖，每到營業時間更是滿滿排隊人潮，日前宣布營業到12日，還有大批在地人直呼不能接受，敲碗趕快回歸。

▲「沼澤」每到營業時間滿滿排隊人潮，大批在地人敲碗趕快回歸。（圖／記者張雅雲攝）

而業者也在粉專透露，租約到期、房租調漲都是影響這個決策的因素之一，目前沒有計畫要搬家！也沒有下間店！但相信未來應該還是會再開店！

據了解，該店地坪81坪、建坪137.8坪，屋齡60年，屋主為自然人，租賃、買賣均無實登紀錄，在地房仲預估，整棟月租金應該落在5萬元上下，選擇停業，租金應不是主要因素，以蛋糕200元換算，月售250個租金就回本。

永慶不動產台南中正西門加盟店長鐘子茜表示，台南因觀光客多，連巷弄內老屋都具店面效益，只要屋況有整理過，結構看起來沒有太大問題，就會吸引文青店家進駐，出租速度也很快。

▲台南老屋只要屋況有整理過，結構看起來沒有太大問題，就會吸引文青店家進駐，出租速度也很快。（圖／記者張雅雲攝）

該店附近老透天多為在地人持有，成交紀錄不多，最近為3年前成交，透天成交總價為850萬元，鐘子茜指出，巷弄內老透天，僅機車、步行可進出，地坪10~15坪，整棟租金約1萬元，若臨路狀況為汽車可進出，整棟租金約2~3萬元。

台南因古城氛圍吸引不少遊客造訪，近期不但租賃速度快，租金水準也回升，近期屋主新開出的租金價格，甚至比疫情前高。

在地仲介說：「台南觀光客多，可以支撐較高的客單價，愈網紅的店，單價愈貴，對租金提高的接受度愈高，不過承租方還有通膨、整修等隱形成本，店家開開關關的頻率也蠻高。」

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