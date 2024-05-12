女力崛起！　「獨活女子」比例超越獨居男性

▲熱播台劇《不夠善良的我們》中，許瑋甯飾演的單身獨居女子Rebecca，詮釋現今社會的女性自主現象。（圖／FB）

記者陳意雯／台北報導

熱播台劇《不夠善良的我們》中，許瑋甯飾演的單身獨居女子Rebecca，詮釋現今社會的女性自主現象。根據內政部數據， 2023年全國女性單獨生活戶數達166.3萬戶，創下歷史新高外，也首次超過男性單獨生活戶數，若細看六都數據，以新北市達33萬戶為六都冠軍，其次則為台北市、高雄市。

住商不動產執行總監徐佳馨分析，國內經濟發展觸動社會結構轉變，家戶結構和以前大不同，讓「獨活女子」已在社會越發常見。徐佳馨分析，近年來市場小宅、套房當道，不僅總價更低，更適合獨居人士，且女性壽命本就相較男性更高，因此隨著時代推進，女性單獨戶多過男性僅是時間問題。

而桃園市、台中市女性單獨生活戶數分別達16萬、17萬戶，雖說看似不多，不過與去年同期相比，年增率皆超過5%，成長幅度創下歷年新高。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，桃園、台中兩地近年適逢台商回流等因素，經濟發展帶動都會女性就業，讓女性生活更獨立，加上兩都近期重劃區議題濃厚，區域大量推出2房等小宅物件，讓兩都「獨活女子」明顯成長。

女生一個人住雖可享有更自在的生活空間，但也提醒大家顧慮安全隱患，建議「獨活女子」盡量選擇有大樓管理員的物件，入住後在門口擺上幾雙男性拖鞋、皮鞋，出門後、睡覺前要記得把門鎖好，印有個人資料的信封、包裹丟棄前先銷毀個資處。防人之心不可無，做好保護措施讓獨居生活更放心。