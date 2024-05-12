建造成本每坪多5萬元以上　專家解惑：SRC結構的價值在哪

▲403震後人心惶惶，引起民眾重新檢視自家住宅是否「夠耐震」。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳意雯／台北報導

403震後人心惶惶，引起民眾重新檢視自家住宅是否「夠耐震」。目前台灣的建築結構大致可分為3種：RC（鋼筋混凝土）、SC（鋼骨）及SRC（鋼骨鋼筋混凝土），而SRC堪稱是最安全、耐震，因此不少豪宅建案都以SRC為結構，造價成本則比一般RC結構每坪多出5萬元以上。

任陞建築師事務所建築師蔡惠任表示，RC是國內最常見的建築結構，混凝土占的比例大，結構較為剛硬，優點在於剛性強，是「硬碰硬」與地震對抗，雖感受到的搖晃較不明顯，但遇到強震也較容易被破壞。SC則因為韌性強，「以柔克剛」隨著地震搖晃，讓建物結構維持完整，但搖晃程度大、容易讓人產生不適，國內有不少商辦都是採用SC結構。

▲台南上曜建設推出的豪宅案「THE KING」，採SRC結構。（圖／業者提供）

SRC遇到地震時建築搖晃程度小，減輕不適感，在相同建築規劃、施工品質的前提下，SRC結構建築顯然更耐震。目前有不少豪宅建案就是以SRC為建築結構，上曜建設董事長張祐銘指出，「以我們公司的建案為例，為強化結構，鋼筋鋼骨量需達每坪860公斤，約莫是一般大樓的1.6倍以上，單坪造價就比一般大樓多8萬元，在鋼骨材料中，更使用施工品質及材料最好的中鋼構，坊間會使用大陸製或是韓國製的鋼骨，價差也相當大。」

蔡惠任補充，「SRC結構施工技術水準較高，因此造價比起一般建築高一截，加上3月公布的建築營造工程物價指數飆至110.5，創下歷史新高，雖營建物料價格回穩，但勞務類指數則持續走揚，如今採SRC建築結構的新建案，每坪造價就比一般大樓至少多5萬元，接下來還有碳稅開徵，整體建造成本恐將持續攀升。」