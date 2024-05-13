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「三重滅門3死」1900萬豪宅成凶宅　房東損失曝光

▲▼三重滅門命案。（圖／記者陸運陞攝）

▲三重發生滅門3死命案，案發地點房屋市價推估為1900萬元左右，如今變凶宅價格恐跌。（圖／記者陸運陞攝）

記者趙蔡州／綜合報導

新北市三重區11日發生祖孫三代滅門慘案，69歲劉婦、30歲二女兒陳女、3歲男童被發生陳屍在住家。事件發生在三重一處高級社區，是由死者陳女以每月4萬元承租，房屋市價推估為1900萬元左右，如今發生事故成為凶宅，房仲認為市價恐怕會打7折，等同房東將至少損失500多萬元。

回顧事件，劉婦大女兒由於多日聯繫不上母親，因此找了鎖匠登門，不料進門後卻發現母親、妹妹及外甥陳屍臥室，妹婿（張姓男子）失聯，嚇得立刻報警。警方調查後，鎖定張男涉有重嫌，經過徹夜調閱監視器，成功找到張男蹤跡，並於12日上午10點多在台中一間日租套房成功逮捕張男。

張男面臨警方訊問，坦承確實有殺人，並供稱是懷疑妻子劈腿，1日與妻子吵架時情緒失控，盛怒之下才把妻子活活掐死，隔天（2日）凌晨又因為40萬元債務與岳母發生爭吵，才再動手掐死岳母，至於為什麼掐死年僅3歲的繼子，他不願說明。

經調查，死者一家人居住在三重一處高級社區，房屋是由陳女以每月4萬元承租。社區附近住戶透露，死者一家人入住至今還不到1年，平時不太外出，只會下樓拿外送，遇見鄰居也很少打招呼，所以不太清楚死者與張男從事什麼工作，且最近幾個月疑似積欠租金，房東原本打算不續租了，不料竟發生憾事。

根據《東森新聞》報導，房屋的所在地雖然在三重，但距離士林只差了一座橋，不但靠近仁義重劃區，附近還有河濱公園，生活機能相當不錯，且屋齡只有約17年，根據實價登陸資訊，房仲預測房價約在1900萬元左右，如今發生事故成為凶宅，市價恐怕會打7折，等同房東將至少損失500多萬元。

關鍵字：三重滅門豪宅

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