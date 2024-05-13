三重滅門！房東800萬買下「變成3死凶宅」　住戶反應曝光

▲三重祖孫滅門案，老婆最後身影曝。（圖／記者陳以昇翻攝）



網搜小組／劉維榛報導

因懷疑劈腿，24歲張男掐死老婆後，甚至為錢殺害岳母與繼子，將棉被裹住3人屍體，同住5天才逃亡到台中，冷血舉止令人髮指！事實上，原本一家四口租在三重進安街一處高級社區，目前市值1900萬，當初房東約以800萬購得，如今變成凶宅。引發網友感嘆．「豪宅變凶宅，房東太慘了」。

據了解，張男夫妻倆1日晚間於房內激烈爭吵，張男竟活活把老婆掐死，甚至同床伴屍一晚。隔天因40多萬元的債務，加上怕殺害老婆被發現，張男走進岳母房內，將熟睡的劉女掐死，最後連同一旁無辜的繼子也慘遭殺害。

令人髮指的是，張男將三人屍體用棉被裹住，期間還找來水族館員工清潔死魚，面對警方詢問，2日掐死繼子，5日找人清魚缸，中間3天空窗期他都做了些什麼事情？張男淡定回應，「思考人生方向」，伴屍5天後，到6日才帶著愛犬「糯米」逃亡。

事實上，一家四口每月花4萬租金住在三重2房1廳的高級社區，費用則是老婆支出，租不到一年，且近幾個月疑似欠租，房東原本不打算續租。

根據東森新聞報導，在地房仲業者透露，屋主102年之前就買下這間房，當出房價約800萬左右。如今成了3死凶宅，屋齡17年的社區離台北士林只隔一條橋，附近有河濱公園，生活機能頗佳。房仲估算房子市值約1900萬，恐怕現在打7折，房東至少損失500萬元。

至於凶宅是否擔心影響房價？住戶受訪透露，一定會，但還好不是同一棟，「所以應該還好」。

PTT上，一票網友搖頭回應，「房東要哭了」、「房東超衰」、「豪宅變凶宅，房東太慘了」、「房東衰小，別再說房東很賺了」。

▼ 張嫌移送地檢署。（圖／記者陳以昇攝）

