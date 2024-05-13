4月房地合一稅收年增129%　新北連2月超車台中

▲4月全國房地合一稅收52.3億元，年增129%，創同期新高。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／綜合報導

4月全國房地合一稅收52.3億元，年增129%，創同期新高。信義房屋專家表示，這反映農曆年後買氣暢旺，尤其是北台灣地區，新北已連續2個月稅收金額超過台中，成為房地合一稅收王。

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受房市交易熱絡帶動，全台的房地合一稅收也跟著翻揚，據財政部最新公告4月個人房地合一稅收達52.3億元，年增率高達129%，同時也是房地合一稅上路以來歷年4月的同期新高。

進一步觀察各縣市，北台灣房市交易表現暢旺，新北房地合一個人稅收10.2億元，年增率125%，已連續2個月超車台中市，成為繳稅王。至於年增率最高是桃園市，4月個人房地合一稅收6.4億元，年增達到2倍。

▲新北房地合一個人稅收10.2億元，年增率125%，已連續2個月超車台中市。（表／記者項瀚製）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，先前雙北以外地區房價漲得比較快，最近半年輪到北部地區買氣增溫，因此統計房地合一稅收可以發現，北部地區的房地合一稅收年增率都明顯超過中南部地區。

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，近期新北房市交易熱絡，觀察4月買賣移轉棟數，年增高達55%，遠高於台中的33%，加上這幾年來房價明顯成長，也帶動房地合一稅收表現。

曾敬德補充，房地合一稅收增加，一方面適用房地合一稅的物件數變多，一方面則是房價出現大幅上揚，一旦出售可能就有高額的房地合一稅賦，建議2016年後買進的屋主，應該做好相關的節稅規劃，未來出售時才能夠聰明且合法節稅。

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