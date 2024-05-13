畢業月薪6萬「妹子通勤3小時」崩潰　捨不得租屋！全場驚呆

▲原PO每天花3小時'通勤上下班。（示意圖／記者屠惠剛攝）



網搜小組／劉維榛報導

對許多人來說，時間就是金錢！才出社會1年的妹子透露，工作薪水有6萬，但她每天過著趕車、排隊的通勤生活，來回至少要花3小時，「覺得身心靈都很累！」由於目前三餐吃家裡很省錢，租屋的話要花1萬租金，讓原PO備感猶豫，「大家會選擇租房嗎？」全場答案超一致，「100%選租房！」

一名女網友在Dcard表示，她的公司在內湖，月薪有6萬元但沒年終，踏入職場1年多來都是台北桃園兩地通勤，每天至少花3個小時在等車、排隊、搭車，如今讓她感到疲乏了，「覺得身心靈都很累。」

原PO說，若不是因為通勤時間長，其實她並不急著下班，「會想在公司久待」，因此萌念乾脆在內湖租房子，但實際找租屋處，租金落在1萬元上下。此外，目前三餐都是爸媽準備，也就是說，搬出來的話，要負擔房租與伙食費，就怕開銷會暴增，於是想問大家會怎麼抉擇？

底下網友紛紛贊成租屋，「可以租汐止啊，套房幾千塊搞定，汐止到內湖半小時內」、「沒必要在台北跟桃園間選一個，不知道為什麼很多人有二分法，一堆北漂族住中永和」、「100%選租房，才剛出社會不需要想太多存錢之類的，除非你家缺錢還欠債，省下通勤時間，交朋友、進修、練身體，拓展更多職涯機會」、「當然是租房啊！每天這樣通勤，就算再熱愛工作都會變得不想去上班。可以換個角度想，其實6萬在剛畢業的人而言已經很高了，不用那麼捨不得花錢在必須的事情上」、「一堆北漂月薪只有4萬的人都在租房了，6萬抽1萬出來租房也還好吧」。

有網友分享，「北漂月薪5萬，信義區上班一開始有考慮中和，但上下班時間的捷運實在太嚇人了，最後租信義區約15000元雅房，北市租屋市場不友善，真的很貴，1萬左右很多奇怪裝潢、格局，要『正常』一點必須提高預算，三餐我已經捨棄早餐、手搖了，公司有茶包&咖啡可取代，晚餐會去撿超商友善時光」。