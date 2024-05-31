設計師、直播主一眼愛上！興富發首發「微型商辦」成青創孵夢基地

▲國際頂尖設計團隊G.A.Design打造的「市政萬象廣場」成為矚目焦點，吸引設計師、直播主一眼愛上。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

充滿活力的台中是許多新創事業實驗基地，吸引大量年輕創業族目光，許多創業家選擇到台中展開事業，以累積足夠聲量，為進軍國際舞台或擴展企業分公司打下基礎。近期微型商辦風潮興起，公設由國際頂尖設計團隊G.A.Design打造的「市政萬象廣場」成為矚目焦點，吸引設計師、直播主一眼愛上，期待在台中七期擁有自己的創業基地，並進一步擴大商模、拓展市場。

▲服裝設計師Jessica認為市政萬象廣場奢華氣派。

服裝設計師Jessica對於「市政萬象廣場」的地理位置讚不絕口，位於市政路與文心路交界的龍頭角地，透過高鐵轉乘台中捷運綠線即可抵達，地段繁華、外觀氣派，非常適合做為服裝工作室。她最喜歡內部空間設計可靈活運用不會有壓迫感，也能有效地劃分出Showroom、設計師辦公區及私人辦公室等不同的工作區域，輕鬆營造奢逸氛圍。

▲室內設計師Huss認為微型商辦提供富有創意的工作環境，資金運用上也更靈活。

後匠設計創辦人、室內設計師Huss則對「市政萬象廣場」的選址戰略性表示高度認同，認為繁榮的台中七期有各行各業進駐，形成的產業聚落將催生全新的產業鏈，他認為客戶遍及全台的新創公司若落腳台中便利性更高，加上G.A. Design團隊設計的奢華公設設計可為企業形象加分，並認為25坪的高效空間搭配創意規劃，不僅方便收納及展示提供富有創意的工作環境，資金運用上也更加靈活。

▲直播主子婷認為市政萬象廣場便利又舒適。

直播主子婷則從個人工作需求出發，強調了辦公室所在地的便利性以及舒適度，她指出，台中七期不僅有時髦的百貨商場，也有眾多網美咖啡廳，提供了豐富的拍攝素材。有別於過去七期豪宅區多以大坪數為主，市政萬象廣場提供獨立工作者適合的坪數，還有貼心的物業管理服務，且室內外如大廳、Lounge等絕美空間環境，讓工作就像度假一般愉快。

▲市政萬象廣場以新創市場為目標，主打25~45坪空間，2千萬元起就能入手七期黃金地段商辦含車位。

越來越多少年頭家崛起，傳統大型且租金高昂的辦公室型態正逐漸改變，獨立新創事業潮也帶動微型商辦的需求隨之增加。興富發集團看準商機，以新創市場為主要目標，將2024年視為商辦元年，並在市政路和文心路推出名為「市政萬象廣場」的微型商辦大樓，主打25~45坪空間，2千萬元起就能入手七期黃金地段商辦含車位，全案總面積為733坪，提供257戶（包括5戶店面），此案也是G.A Design在台灣進行商辦公設首案，總銷售額達80億元，預計將成為潛力青創事業集散地。