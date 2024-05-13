自建案完工空窗　信義Q1營收下降27%

▲信義房屋Q1國內無建案交屋，使營收衰退近3成，但EPS僅下降8%。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

信義房屋Q1國內無建案交屋，使營收衰退近3成，但EPS（每股純益）僅下降8%，且明年有總銷28億元的「板橋嘉品」完工入帳，另「新莊嘉學」也在近期完銷。該公司指出，目前房市資金面、信心面偏強，熱度不減。

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信義（9940）Q1國內無自建案交屋認列，營收31.39億元，年減27.5%；稅後淨利4.58億元，年減8.6%，EPS 則為0.62元，較去年同期下降0.06元。

信義Q1仲介營收占比拉到94%，在手自建案部分有「板橋嘉品」，總銷28億元已完銷，預計2025年完工交屋，另外「新莊嘉學」在近期已順利完銷，總銷29億元，預計2028年底完工。

▲「新莊嘉學」已在近期順利完銷。（圖／記者項瀚攝）

至於未來推案，信義房屋財務長陳志桓說，高雄楠梓案將視台積電建廠、相關科技產業發展情形調整，暫無確切的推案時間，而不動產開發仍會以雙北為主，並以合建、都更為大宗，目前手上已有1~2件整合較明確的個案。

大陸餘屋方面，「山水嘉庭」目前銷售約7成，已認列近64億元。陳志桓坦言，受大陸房市不景氣，該案銷售成績不理想，估今年順利完銷的機率低，「但觀察大陸針對二、三線城市放寬購屋限制，朝做多房市的大方面走，預期市場將慢慢回溫。」

另外，信義在東馬投資的「馬林松酒店」預計2027年正式營運，陳志桓表示，前期住房率不會太高，抓5成左右，而每晚房價初抓1000元馬幣（約台幣5800元），估在5年後才會有實際獲利。

談到國內房市近況與展望，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，Q2交易狀況穩定，下半年若政策上沒有明顯利空，估將延續上半年熱度。

曾敬德指出，近期營建股動能仍相對強勁，房市資金面、信心面偏強，「目前市場呈現供不應求，尤其是二手市場，整體呈現賣方市場，價格仍是緩步創新高格局。」

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