三重滅門案豪宅變凶宅！命理師警告「千萬別碰」：3折我也不要

▲三重滅門血案，死者一家租的住處為高級社區，每月租金要4萬塊錢。（圖／CTWANT提供）

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新北市三重區11日發生一起祖孫三代滅門血案，由於該處為死者租屋處，這起命案也造成房東持有的1900萬豪宅淪為凶宅，根據房仲業者推測，房東至少損失500萬，換算市價約73折，不過價損這麼少嗎？有其他房產專家和風水師江柏樂持不同看法。

根據《三立新聞網》引述江柏樂說法，台灣民俗認知上，凶宅等級越高，通常也意味著冤魂越凶，這樣的情況，對於住進去的人運勢會有相當影響，太凶的通常也不容易僅憑法事就可以處理，所以通常都不建議入住這樣的房子。

江柏樂也提及過往經驗示，「年輕時曾經幫人處理過幾次凶宅，但由於我專長是風水，通常都是陪同屋主找『跳真乩』的大廟師兄處理，透過神明降駕，與冤魂談判，最後也要請家人把冤魂帶離」。

江柏樂還提到，一般都建議不要碰凶宅，原因是他初出茅廬時，過於自信，認為有能力處理，「事實上，我自己家人卻也曾因為這樣倒楣，所以冤魂的難纏，不是一般人可以處理，只有神明才有辦法，卻也並非每次都能成功」，若凶宅打3到5折，江柏樂是否有意願買下？他回應，「3折我也不會要，出租給他人，有損陰德，自住又會衰，別碰還比較乾脆」。

凶宅一般分為4個等級，如跌倒失足、意外死亡等情節不算太嚴重的凶宅屬於「微凶宅」；如惡意遺棄、室內餓死造成失去生命跡象等則屬於「次凶」；經加工的求死行為，例如燒炭、上吊等，被稱之為「中凶」；最後「大凶」，也就是凶殺、情殺、社會案件等。

另外，據元宏資訊不動產平台總監陳傑鳴指出，一般凶宅行情約市值5到7折不等，不過還是有比較特殊的情況，導致出現3到4折售價，像是震驚社會的凶殺案，或是刻意穿上紅衣等民俗禁忌的輕生行為，還有屢傳超自然事件，導致房屋銷售困難，迫使屋主降價求售。

不過，有部分人士則是無懼凶宅，也會刻意選擇凶宅購買降低居住成本，陳傑鳴就舉例，像是基督徒、天主教徒等；對於想要購買凶宅自用的人士，他也特別提醒，「須留意銀行貸款意願，有時會遭拒貸，且未來脫手具一定抗性，都必須納入考量」。

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