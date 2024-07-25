買房卻帶租約…她苦惱「房客不想搬怎辦？」　網全給1建議

▲原PO買到有租約的房子，覺得有些困擾。（示意圖／記者陳筱惠攝）



記者郭卉寧／綜合報導

「有人買過帶租約的房子嗎？」一名女網友指出，最近剛買下一間帶有租約的房屋，雖然想和目前的租客提前解約，但對方找不到新的住處，感覺不太願意搬離，因此有點苦惱，「有沒有什麼解決辦法呢？」對此，就有不少人認為，應該等租約結束後再簽約。

原PO在Dcard發文表示，最近剛成交一間租約到11月底的房子，「發現帶租約的房子有點麻煩，不僅房貸利率會受影響，如果要重購退稅也不能辦。」她無奈指出，雖然想提前賠違約金解約，但租客找不到住的地方，想請對方搬走似乎沒這麼容易，因此決定上網尋求協助，「不知道有沒有什麼解決辦法呢？」

貼文曝光後，不少人留言回應，「叫前屋主解決」、「之前有聽過個案例是，她付前半段的錢，後面尾款叫房東把裡面的租客請離開，她才付尾款，原本房東說叫他自己去，但最後死不付尾款，才只好妥協」、「購買帶租約的房子應該在成交前就考量到貸款影響的問題。也有買方會跟賣方講好貸款申請不註明帶租約，買賣雙方直接換約。後續租金就由新屋主收，也不會影響房貸申請」。

也有人指出，可以等租約結束後，再進行房屋買賣交易，「協議租約結束後再簽約啊」、「租約結束再進行交易，如果你沒有要繼續出租就不要接租約」；但原PO表示，房子已進行簽約，目前房仲也有幫房客物色新住處，但對方想找可以申請租金補貼的房子，因此較難尋找。