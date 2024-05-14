觀光客虧慘了！訂日本飯店「價差3000元」　達人曝省錢買法

▲日本旅遊省錢秘訣大公開！達人教你如何避開「觀光客價格」。（圖／載自pixabay）

記者邱晟軒／綜合報導

隨著日幣大幅貶值，全球各地旅客衝日本觀光旅遊。然而，近來卻有不少遊客踢爆，在日本當地消費時，常遇到餐廳或飯店針對外國觀光客提供較高的價格，引發了「觀光客價格」爭議。

部落客「Tony's YamaTrips 」日前拍片分享了他的親身經歷，證實了「觀光客價格」的存在。他以東京某飯店為例，使用全球知名的訂房網站 Booking.com 查詢同一天同時段的雙人房價，價格為 766 美元（約新台幣 24,826 元）。然而，當他改用日本當地的樂天旅遊網站查詢同一間房時，價格卻僅為 660 美元（約新台幣 21,390 元），足足相差了 3,000多新台幣。

Tony 進一步表示，這項發現讓他意識到，外國觀光客在日本訂房時，若使用全球訂房網站，可能會被標示較高的價格。因此，他建議外國觀光客可以嘗試使用日本當地的訂房網站，以節省住宿費用。如果不懂日文，可以使用 Google 翻譯等工具輔助。

此外，Tony 也提醒遊客在日本消費時，應多加留意，避免落入「觀光客價格」的陷阱。若發現有店家針對觀光客提供較高的價格，可向店家詢問或選擇其他店家消費。

▲日本旅遊，大阪旅遊，心齋橋，道頓崛，大阪街景。（圖／記者蔡玟君攝）

近日，一名台灣女網友在網路論壇Dcard發文指控，她在日本某間燒肉店用餐時，發現「外國人菜單」與「日本菜單」的價格與份量差距甚大，認為店家存在「觀光客價格」的惡意行為。

該名遊客表示，她和男友原本預期兩人份的8000日圓（約新台幣1,683元）牛肉套餐份量足夠，但實際上卻少得可憐，連女生都吃不飽。後來，兩人發現隔壁桌日本人的菜單內容物更加豐富，價格也較為便宜。沒想到，店家竟極力阻止兩人與隔壁桌的日本客人交流，並解釋外國人就應該拿到外文菜單。

此番說法讓該名遊客相當不滿，認為店家根本就是利用外國人不懂日文，故意抬高價格牟利。她呼籲其他台灣遊客赴日旅遊時，應多加留意「觀光客價格」的陷阱，以免荷包失血。