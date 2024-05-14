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不是漂白水！白衣發黃沒招了　婆媽推「1清潔神物」：白到不像話

▲衣服（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲白色衣服泛黃、有異味？網友分享過碳酸鈉妙招：浸泡一夜洗淨如新。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者邱晟軒／綜合報導

白色衣服穿久了容易變黃、產生異味，清洗起來也較為費力。對此，有網友分享清潔白色衣服的妙招，使用過碳酸鈉浸泡一夜後再丟洗衣機清洗，就能輕鬆去除汗漬、髒污和黃斑，讓衣服像剛買的一樣。

一名網友在臉書公開社團「家樂福Carrefour商品網友真心話」發文分享，周末時將多件泛黃的白色衣服放入加過碳酸鈉的熱水中浸泡一個晚上，隔天再丟洗衣機以清水洗滌，結果發現衣服上的汗漬、領口髒污、黃斑等污漬都消失了，清潔效果令人驚豔。

▲▼白色衣服泛黃、有異味？網友分享過碳酸鈉妙招：浸泡一夜洗淨如新 。（圖／翻攝自臉書社團）

▲網友分享清潔白色衣物的妙招，只需過碳酸鈉，輕鬆去除汗漬和黃斑。（圖／翻攝自臉書社團）

原PO進一步指出，使用過碳酸鈉洗衣服的好處是，無需再忍受漂白水的刺鼻氣味，也不會有環境污染的疑慮。他興奮地表示「第一次衣服洗的這麼有成就感！」

不少網友也紛紛分享過碳酸鈉的實用妙招，除了清潔白色衣服之外，還能用於浸泡洗衣槽、清除抽油煙機油污、去除茶垢、洗滌鍋碗瓢盆等，清潔力強大，可說是居家必備的清潔用品，「浸泡一晚，隔天白白亮亮的」、「除了衣服毛巾外，不鏽鋼餐具亮晶晶，陶瓷餐具白到不像話，不過鋁製不行會變黑」、「根本廚房救星」、「鄰居太太說她拿去泡食器，咖啡垢跟茶垢會整個浮起來，很療癒」、「過碳酸鈉真的好用衣服、鍋碗瓢盆都可以用的乾乾淨淨」。

不過，也有主婦提醒，同一件衣服不宜頻繁使用過碳酸鈉清洗，以免造成布料變薄；此外，過碳酸鈉也應避免用於清潔鋁製品，以免產生變黑現象。

關鍵字：白色衣物清潔過碳酸鈉汗漬黃斑洗衣服

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