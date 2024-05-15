大台北地板價！首付68萬起　一卡皮箱輕鬆入住「美麗上城」

▲「美麗上城」以北台灣地板價格、超低首付的優勢，震撼雙北市場！圖為3D示意圖。

【企劃特輯】

全台房地產持續火熱，基隆房地產也有後來居上態勢，市區新案開價已站上5～6字頭外，成屋市場一樣轟動，「甲山林城上城」第一期實價登錄交易價格，出現46萬的成交價，從預售到現在，甲山林城上城第一期，已經出現買一戶賺一戶的強勁增值力。近期甲山林集團再度進軍基隆，於基隆雙鐵八堵站附近，推出新案—城上城2「美麗上城」，首付約68萬起輕鬆成家方案，工程期零付款，含精裝修，以北台灣地板價格、超低首付的優勢，震撼雙北市場！

▲甲山林「城上城」第一期是基隆建案的指標，實價登錄最高價格每坪來到46萬！

台灣房地產業的霸主—甲山林集團，從1985年創立至今，縱橫台灣房地產近40年，其中歷經台灣經濟多次轉型以及社會發展更迭，深知台灣人對購屋的需求，轉型建商後對於營建品質、格局要求不在話下，致力為客戶打造精工高品質的住宅，並嚴格執行三級品管，即：一級各工項廠商品質及安衛執行、二級營建單位品質及安衛管理，三級建設品質單位稽核。全案從營建、銷售、交屋都是一條龍服務，並提供專戶專屬建築履歷，讓客戶買得安心住的也放心。

▲美麗上城近國道一號，約18分鐘可到南港，未來基隆河谷科技園區啟動後，增值爆發力可期。圖為3D示意圖。

外界認為，基隆鄰近大台北東區生活圈，而美麗上城建案，車程約18分鐘可抵南港，周邊還有國道1號、台62線等路網，交通便利性完全不輸給北台灣其他區域，今年基隆捷運第一階段核定，「南港到八堵」路段，未來八堵將成為雙鐵共構站點，可謂是黃金板南線延伸，預計於2032年通車，未來基隆市政府推行基隆河谷科技園區，產業進駐預期引入大量就業機會及人口紅利。

不少基隆在地業者認為：「基隆房價常年偏低是由於新屋供給量稀少，但建商看好積極進駐，是給基隆房市一個公道，儘管基隆房價有所攀升，但於整體北台灣來說，還是屬於低基期，無論是自住首購、置產換屋現在都是極好的時機點。」

「美麗上城」近雙鐵共構八堵站，步行約10分鐘即可抵達。如果開車通勤，則約18分鐘可至南港，便利路網可快速銜接雙北生活圈。且約5分鐘可達長庚生活圈，旁邊有全聯以及星巴克(Starbucks)、美食街等，亦可往基隆夜市、海洋廣場方向，各式小吃、百貨商場等應有盡有。

有鑒於台灣處於地震頻繁的板塊摩擦地帶，加上近期地震頻傳，「美麗上城」全案採逆打工工法、筏式基礎設計，更將抗震等級全面提升，全案達到耐震6級(108年中央氣象局標準)，是基隆目前少數抗震6級之建案。

▲「美麗上城」在結構安全上，符合最新法規要求為原則，並經第三方公正單位核可，達到耐震6級（108年中央氣象局標準）。圖為3D示意圖。

除擁有高品質、高便利性，對於在意資產增值、期望有投報率的消費者來說，「美麗上城」同樣未來可期。外界預估：未來八堵車站TOD案、台鐵與捷運雙鐵共構、基隆科技園區開發，可預期將帶動大量就業及人口紅利。參考過往城市快速發展的經驗，南港軟體園區、內湖科學園區以及土城區域，皆因科園產業進駐而推升房市。

甲山林集團區經理簡才富認為，位在八堵的「美麗上城」也可望能複製過去經驗，成為自住以及投資兩相宜的優秀建案，目前4字頭的價格扣除裝潢、傢俱、家電的費用，其實僅是3字頭，我們相信美麗上城的價格，是現階段北台灣的地板價。

加上「美麗上城」的規格不論在施工品質、外觀設計，都進一步超越城上城第一期，建築外觀設計崗石基座，呈現歐洲花園風格，並搭配現代感植栽錯落穿插，可望成為基隆最引人入勝的綠化美宅，並在中庭花園設計了雕塑噴水池、渡假飯店般的禮賓迴車道，看得出建設公司寵愛住戶的用心，「美麗上城」以現階段的低基期價格、輕鬆付款方式，投報率要復刻城上城經驗，相信不是難事，且未來交屋無須在花費金錢裝修、採購傢俱家電，一卡皮箱直接入住，未來增值可期。

▲巴洛克古典美學，駿馬雕塑噴泉花園，打造如同歐式城堡般的綠意廣場。圖為3D透視示意圖。

甲山林 美麗上城

投資興建：愛山林建設開發（股票代號：2540）

建築代銷：水立方國際開發股份有限公司

甲山林房展中心：台北市中山區興安街60號（提供賞屋免費停車服務）

貴賓專線：(02)2517-2233