吸血房東！南韓知名麵包「聖心堂」恐退出大田站　月租金暴增4.4億

▲南韓大田知名麵包品牌「聖心堂」。（圖／flickr）

記者羅翊宬／編譯

南韓大田最廣為人知的名店莫過於麵包店「聖心堂」，從車站前的小麵包店發展出多間連鎖店家，至今有60餘年歷史，是南韓第一間登上米其林雜誌的糕餅企業，設置在大田車站內的店鋪，更讓許多來往乘客流連忘返、人潮絡繹不絕，然而如今聖心堂恐怕將被迫退出火車站，因為續約店租暴漲至4.4億韓元。

根據韓媒《朝鮮日報》、《News1》，知名麵包店「聖心堂」是往返大田的旅客必訪的名店，人們經常在這裡購買禮盒送給親友，其中炸波蘿麵包更是一絕，是吸引乘客在車站內購物的吸金店舖，不過隨著車站店鋪租約即將滿期，聖心堂面臨「退出危機」，因為續約店租從原本的1億韓元暴漲到4.4億韓元（約新台幣1043萬元）。

負責經營南韓全國火車站內商業設施、廣告媒體的韓國鐵道流通株式會社表示，目前聖心堂設在大田車站內的分店，為2層樓、約300平方公尺（91坪）的店舖，如今5年的租約期已於今年4月到期，因此目前正在招標打算租約的新店家。

韓國鐵道流通株式會社打算提高租金，將1億多韓元的月租金提升至4億4100萬韓元，因為先前在國會接受質詢時就被質疑「租金太低」，而這個金額足足是聖心堂在忠清南北道其他車站內店舖租金的38倍，因此續約租金出爐後，便兩度流標。為此，韓國鐵道流通株式會社兩度調進續約租金，從3億9700萬韓元下修至3億5300萬韓元。

據悉，聖心堂在五松車站（忠清北道清州市興德區五松邑）店鋪今年2月的月租金為920萬韓元，是其提出4億韓元的38倍。該店鋪面積為245.11平方公尺（約74坪）。

韓國鐵道關係人士向《朝鮮日報》透露，因為基本的月租金是固定的，因此無法隨意降價，「公司內部規定，月租金為每月基本銷售收入的17%以上，最初聖心堂月銷售達25億9800萬韓元，因此若乘以17%，則月租金則須達到4億4100萬韓元。」

南韓網友們對此痛批，「若不是聖心堂，到底還有誰能夠負擔如此龐大的月租金」、「每月租金4億韓元、一年就得繳48億韓元，那還不如在車站旁邊置產開店」。