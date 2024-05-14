交屋前瞥見房中「復古1小物」他狂笑！過來人推爆：真的耐用

▲不少人直呼這個門擋真的耐用。（圖／翻攝自靠北建商2.0）

記者鄺郁庭／綜合報導

有屋主買預售屋，是今年即將交屋的案子，結果他看到房子裡一樣小物件，忍不住笑出來，PO出兩張照片打趣，「怎麼還在用這種古董？」只見屋主拍下的東西是門擋，不過是相當有時代感的乳白色塑膠磁鐵門擋，令眾網友也直笑「復古風」。不過，也有人直呼「這比較耐用」，引發話題。

原PO在粉專投稿照片，並說他買的是2024即將交屋的案子，但看到門擋時，心中不禁冒出OS笑呼，「怎麼還在用這種古董！」看到乳白色塑膠門擋後，許多人也秒笑，「很有懷舊fu，讚！」「經典風格、堅持傳統！懂？」

不過，不少網友紛紛按讚，「好懷念，這個很耐用說」、「傳統的最好」、「這個超好用欸…我整個家都用這個」、「這個才耐用！」「我家的用40年了還在用」、「古董歸古董，但我覺得這比新型金屬的磁力還來的強」、「吸力超強，有時候還分不開。」

還有人表示，「有的連門擋都沒有」、「簡單好用又便宜啊！看不習慣要拆裝也不困難。」也有網友注意到牆角的「踢腳板」也走復古風，不禁笑了，「踢腳板這個顏色也是服了啊」、「踢腳板我也覺得是古董」、「踢腳板比較吸睛」、「跟那踢腳板是一組的欸！這是什麼懷舊風。」