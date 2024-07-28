情侶剛買房！男友想裝浴缸「該放主衛還客衛」　眾人答案一致

▲原PO猶豫浴缸要裝在主衛還是客衛。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者郭卉寧／綜合報導

「要在主衛還是客衛裝浴缸？」一名女網友表示，最近剛和男友一起買房，且考慮把兩間衛浴的其中一間改裝浴缸，但因各自的優缺點，而遲遲無法決定要裝在主衛還客衛。對此，網友全都直呼：「主衛！」

原PO在Dcard發文指出，最近和男友簽下購屋契約，目前格局是主衛和客衛都有乾濕分離，不過男友希望家中能有浴缸，因此考慮把其中一間衛浴改裝浴缸，但主衛、客衛各自有優缺點，導致兩人遲遲無法決定該留哪裡的乾濕分離。

她接著說明，要是在客衛裝浴缸，有客人到訪時，就必須站在浴缸洗澡，有點在意浴缸被踩，且也有安全疑慮；若是裝在主衛，平時沖澡就要到客衛，有客人在也會比較不方便，且主衛乾濕分離處有一根小柱，較不好放浴缸，「想詢問如果是這種狀況，會選擇在哪個衛浴放浴缸？」

貼文曝光後，不少網友認為裝在主衛比較好，「個人還是比較偏好浴缸給主臥用」、「我會選擇在主衛，泡澡就是只有自己會泡，不會給客人來過夜時泡，另外平時洗澡都是在客衛，也不用一直清潔浴缸」；也有人表示，浴缸清潔很麻煩，「一開始很新鮮，之後要定期整理打掃就會覺得很煩，偶爾想要享受，找有浴缸或是溫泉飯店去住就好」。