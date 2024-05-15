三重滅門慘案「豪宅變凶宅」！專家曝「5類型房客」：比鬼還可怕

▲房客希望遇到好房東，但房東也希望找到好房客。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

新北三重發生祖孫3代滅門慘案，24歲張姓嫌犯先後殺害69歲劉姓岳母、30歲陳姓妻子與年僅3歲的繼子，也讓1900萬豪宅瞬間變凶宅。到底哪些房客是房東害怕遇到的呢？專家就列出5大NG房客，直言：「遇到了比見鬼還可怕！」

元宏資訊不動產平台總監陳傑鳴接受《三立新聞網》訪問，透露租屋上社會新聞，房東遇上壞房客，輕者拖欠租金、瘋狂要求修繕，嚴重者會從事違法行為，破壞房屋、把房子燒掉，甚至讓房子便凶宅，讓房東的心血結晶付諸流水。

陳傑鳴坦言，房客想找好房東，房東也想找到好房客，有5種類型的房客，他會盡量避免，確保自身財產安全。

▲陳傑鳴曝五大NG租客，他提醒房東們，應盡量避免，確保自身財產安全。（示意圖／翻攝自pixabay）

※5大NG房客

1、言詞閃爍、眼神飄忽

看屋交談過程，房客舉止怪異、答非所問等，極有可能有特別目的，或精神狀況有問題，建議跳過此類房客。

2、工作職業交代不清處、無法提供緊急聯絡人

從事非正當行業者，談到工作就經常含糊其辭，或無法拿出名片，也沒辦法提供緊急聯絡人，他們生活作息跟一般人經常不同，租金繳付亦可能不穩定，出事後找不到人聯絡，甚至可能因為人際關係複雜，引發許多難以預料的事情，如被討債、凶殺、輕生等情事。

3、要求免押金、延遲租金

一般住宅押金頂多幾萬元，如果連押金都無法繳付，未來繳租穩定性恐怕有待評估。

4、要求提供大量家具、裝潢或修繕

此類房客通常極在意生活品質，但成本卻又想加諸於房東身上，如東西堪用卻不斷要求修繕、換新等，讓房東不堪其擾。

5、未取得父母同意「未成年房客」

未成年人的租約必須父母同意且簽字方有法律效力，且房東並不是房客的監護人，一旦發生糾紛，沒有任何一項法律可讓房東站得住腳，況且未成年心智尚未成熟，獨自在外租屋，也容易發生各種意外，應避免這樣的情況發生。

至於常見好的房客，像是軍公教、三師（醫生、律師、會計師）、上市櫃500大企業員工等，屬於收入穩定或高收入族群，就是許多房東心目中的理想房客。不過，陳傑鳴提醒，即使遵循以上原則，還是很難避免糾紛，因此合約內容務必詳細，對租賃雙方才有保障。

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