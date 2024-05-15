ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

三重滅門慘案「豪宅變凶宅」！專家曝「5類型房客」：比鬼還可怕

房客希望遇到好房東，但房東也希望找到好房客。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲房客希望遇到好房東，但房東也希望找到好房客。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

新北三重發生祖孫3代滅門慘案，24歲張姓嫌犯先後殺害69歲劉姓岳母、30歲陳姓妻子與年僅3歲的繼子，也讓1900萬豪宅瞬間變凶宅。到底哪些房客是房東害怕遇到的呢？專家就列出5大NG房客，直言：「遇到了比見鬼還可怕！」

元宏資訊不動產平台總監陳傑鳴接受《三立新聞網》訪問，透露租屋上社會新聞，房東遇上壞房客，輕者拖欠租金、瘋狂要求修繕，嚴重者會從事違法行為，破壞房屋、把房子燒掉，甚至讓房子便凶宅，讓房東的心血結晶付諸流水。

陳傑鳴坦言，房客想找好房東，房東也想找到好房客，有5種類型的房客，他會盡量避免，確保自身財產安全。

陳傑鳴列出5種房東應該避免的房客。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲陳傑鳴曝五大NG租客，他提醒房東們，應盡量避免，確保自身財產安全。（示意圖／翻攝自pixabay）

※5大NG房客

1、言詞閃爍、眼神飄忽

看屋交談過程，房客舉止怪異、答非所問等，極有可能有特別目的，或精神狀況有問題，建議跳過此類房客。

2、工作職業交代不清處、無法提供緊急聯絡人

從事非正當行業者，談到工作就經常含糊其辭，或無法拿出名片，也沒辦法提供緊急聯絡人，他們生活作息跟一般人經常不同，租金繳付亦可能不穩定，出事後找不到人聯絡，甚至可能因為人際關係複雜，引發許多難以預料的事情，如被討債、凶殺、輕生等情事。

3、要求免押金、延遲租金

一般住宅押金頂多幾萬元，如果連押金都無法繳付，未來繳租穩定性恐怕有待評估。

4、要求提供大量家具、裝潢或修繕

此類房客通常極在意生活品質，但成本卻又想加諸於房東身上，如東西堪用卻不斷要求修繕、換新等，讓房東不堪其擾。

5、未取得父母同意「未成年房客」

未成年人的租約必須父母同意且簽字方有法律效力，且房東並不是房客的監護人，一旦發生糾紛，沒有任何一項法律可讓房東站得住腳，況且未成年心智尚未成熟，獨自在外租屋，也容易發生各種意外，應避免這樣的情況發生。

至於常見好的房客，像是軍公教、三師（醫生、律師、會計師）、上市櫃500大企業員工等，屬於收入穩定或高收入族群，就是許多房東心目中的理想房客。不過，陳傑鳴提醒，即使遵循以上原則，還是很難避免糾紛，因此合約內容務必詳細，對租賃雙方才有保障。

延伸閱讀
獨家／北市松山分局行政組遭調查局搜索　疑包庇業者
吵跟同學去日本畢旅！高二女兒「討6萬元」遭拒不爽　她發文急問如何處理
來台教書10年英文老師　發現台灣女生取「這2英文名」個性很機車

關鍵字：周刊王

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

翻身賺一波趁此時！韓GTX-A通車活絡首都圈房市　東灘站房價翻倍漲

南韓政府推動興建首都圈廣域急行鐵道（GTX），盼能解決首都圈外緣地區長時間往返首爾市中心通勤的問題，其中從首爾往返京畿道華城市的A路線路段已於3月底通車，將車程大幅縮短至20分鐘，外界一片看好周邊地區房價，認為房價能夠因此看漲，不過專家卻提出警告。

2小時前

愛打麻將噪音惹怒鄰挨罰！　男買電動桌喊冤：下面墊4層防護

台中一名張姓男子遭鄰居控訴，時常在15樓住家打麻將，不時傳來麻將洗牌碰撞聲、講話吵鬧聲、以及走路震動聲響，經報警處理後，警方依《社會秩序維護法》裁罰新台幣1000元罰鍰。張男不服聲明異議；台中地院法官審酌，社區管委會先前就已有製發勸導通知單予張男，加上錄音光碟及現場員警佐證，因此認定裁罰於法並無不合，駁回張男異議。

3小時前

大統百貨總裁也按讚的泉水　3.1億「萬安農牧」仍流標

「萬安農牧」位於高雄大樹區，原本是農場，因大統百貨總裁吳耀庭發現區內有甘甜泉水，該公司轉而經營飲料製造業後一炮而紅，去年因抵押物強制執行進入法拍，根據法院公告，底價約3億1475萬元，也成為高雄今年價格次高的法拍物件，15日3拍開標以流標收場。

3小時前

差3000元「就是不買冷暖空調」　他喊好蠢！一票人曝心聲

「整個廢到笑！」一名網友直呼，冷暖空調只比冷氣貴3000元，夏天冬天都用得上，為何還有人只買冷專機款，尤其寒流又連日下雨，家中住起來猶如地獄，「一堆人只為了省那3000塊只裝冷氣？」文章曝光後，不少中南部人反虧，「一年開不到10天的暖氣忍一忍就過去了！」

3小時前

國產署招標中科停車場「底價3萬」 台北業者溢價50倍搶下

財政部國有財產署中區分署今年度第一批合作闢建停車場，位於中科角地，權利金底價約3.2萬元，今（15）日開標由台北停車場業者百里亭股份有限公司以156萬元拿下，溢價率竟高達50倍，信義房屋專家認為該地粗估可設置20個停車位，業者可能採取臨停策略。

3小時前

冷氣行勸「最好15年就換一台」　1理由大票秒認同：很夠了

家電、電器都有使用年限，就有網友表示，前幾天看別人買冷氣，「說就算是變頻冷氣，就算沒壞，也最好15年換一台」，因為技術一直在進步，新的冷氣效能也會變更好，不禁好奇「15年就換一台，真假？」話題引發熱論。

3小時前

直擊！225米視野首度曝光　開箱中部最高樓「台中之鑽」

目前台中已知最高樓，38層、225米的「台中之鑽」位於台中市七期河南路與市政路口，為台中商業銀行投資建造的復合型大樓，全案預計2025年落成，《ETtoday新聞雲》獨家搶先直擊登頂開箱。

4小時前

夏天「蟑螂量增6倍」！專家曝「沒小強」祕技　最猛殺蟲劑是它

氣溫逐漸升高，惱人的蟑螂也開始頻繁出現，根據桃園縣東門國小進行1年的研究顯示，相較於冬天，夏天蟑螂的出沒數量增加6倍以上。專家認為若家中蟑螂橫行情況嚴重，水煙式殺蟲劑最有效率，許多人誤解其毒性傷害性較大，事實上，只要使用時別待在現場就非常安全，再搭配定期清潔排水溝、陰暗處，就能徹底除蟑。

5小時前

被房東找去修冷氣　「進屋見1幕」他愣住：難怪每天在樓下巧遇

租屋期間如果遇到問題，通常都會找上房東處理，不過這名男網友卻常常被房東找去修冷氣，一名女網友表示，自從某次男友幫房東洗冷氣，就很常聽到男友說在樓下遇到房東，但卻從來沒遇過，男友還透露，有次看到房東家有監視器畫面，懷疑房東監視男友，因此常常巧遇。

5小時前

鄰居力推裝智取櫃！過來人笑「管理員可不請了」　一票卻搖頭

很多人喜歡大樓的原因之一，就是有管理員可以幫忙收掛號、包裹。就有網友表示，最近社區有位住戶很努力在推廣智取櫃，他就發現，這設施對一些戶數較少的華廈，或是想省錢的社區，似乎是不錯的選擇，好奇問有沒有人住的社區有裝？話題引發討論。

5小時前

高爾夫妹想上車辣度破表 鄉民晃暈：怎麼都看不完

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

不是冷氣！師傅點名「1家電」害..

退租被扣3.6萬押金！學生怒告..

白色衣服發黃沒招了！　1清潔神..

直擊！225米視野首度曝光　開..

砂石場老闆人間蒸發　東勢7層樓..

板橋30年富豪社區都更　蓋19..

賓士業務存不到錢「跳行1職業」..

觀光客虧慘了！訂日本飯店「價差..

被房東找去修冷氣「進屋見1幕」..

差3000元「就是不買冷暖空調..

ETtoday房產雲

最新新聞more

韓GTX-A通車活絡首都圈房市..

愛打麻將噪音惹怒鄰挨罰！男買電..

大統百貨總裁也按讚的泉水　3...

差3000元「就是不買冷暖空調..

國產署招標中科停車場「底價3萬..

冷氣行勸「最好15年就換一台」..

直擊！225米視野首度曝光　開..

夏天「蟑螂量增6倍」！專家曝最..

被房東找去修冷氣「進屋見1幕」..

鄰居力推智取櫃　「管理員不請了..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366