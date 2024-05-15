冷氣行勸「最好15年就換一台」　1理由大票秒認同：很夠了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

家電、電器都有使用年限，就有網友表示，前幾天看別人買冷氣，「說就算是變頻冷氣，就算沒壞，也最好15年換一台」，因為技術一直在進步，新的冷氣效能也會變更好，不禁好奇「15年就換一台，真假？」話題引發熱論。

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「冷氣行說就算變頻冷氣 也最好15年就換一台 真假？」文中表示，前幾天他看到人家買冷氣，說就算是變頻冷氣，即使沒壞，也最好15年換一台，「因為冷氣一直在進步的關係，效率一直變更好，就算買到二線也不會太差」，好奇這說法是不是真的。

看到貼文後，不少人點頭直呼認同，「一台用15年也夠本了」、「15年夠久了吧」、「正常啊！要省電就是要定期換」、「這倒是真的，15年電器壽命差不多了」、「8-10年差不多吧？買2線的吹個5年也夠本了吧！」「太久的話，沒壞也會很耗電」、「上一台分離式冷氣壽命13年，給你參考」、「你人生也才大概6個15年，很夠了吧！」

還有網友指出，「15年你用不了，基板電容5-7年開始膨脹」、「現在型號淘汰爆幹快，10年機體幾乎沒材料」、「除非你是做這行的，不然幫別人找基板，不如請他換一台新的，有貨也跟你說沒貨。然後有空洗洗冷凝器鰭片，讓它散熱好點」、「你自己測耗電量啊！覺得能接受就可以不換。」

也有人表示，「15年沒壞不用換，有毛病就考慮直接換了吧」、「我家定頻還真的撐了超過15年有」、「都能用15年了，根本沒必要換，電費根本沒差多少。你如果3、5年就換一台，電費賺的錢都不夠」、「目前變頻1對3正服役第20年，其中一台內用機已無法遙控，面板停產，但其它使用正常。」