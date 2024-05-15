大統百貨總裁也按讚的泉水　3.1億「萬安農牧」仍流標

▲「萬安農牧」位於高雄大樹區，15日3拍開標以流標收場。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

「萬安農牧」位於高雄大樹區，原本是農場，後因大統百貨總裁吳耀庭發現區內有甘甜泉水，該公司轉而經營飲料製造業後一炮而紅，去年因抵押物強制執行進入法拍，根據法院公告，底價約3億1475萬元，也成為高雄今年價格次高的法拍物件，15日3拍開標以流標收場。

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根據該公司之前在徵才網站介紹，萬安農牧1975年成立，原本經營農場及林木種植，後來因大統百貨總裁吳耀庭發現農場內有甘甜泉水，於是鼓勵萬安農牧董事長楊豐茂生產礦泉水，於是轉型成為飲料製造業。礦泉水廠1998年通過G.M.P認證，因水質甘甜在市場形成熱賣。

根據法院公告，「萬安農牧」位於大寮區竹寮路，有地上2樓建築，總坪數1383坪、持分地坪12152坪，總底價約3億1475萬元，2018年遭法院查封，去年因抵押物強制執行而遭法拍，換算土地單價2.59萬元，15日進入3拍，最後因無人投標，以流標收場。

▲「萬安農牧」礦泉水廠1998年通過G.M.P認證，因水質甘甜在市場形成熱賣。（圖／翻攝自Google Maps）

寬頻房訊發言人徐華辰認為，雖然此次法拍物件占地廣，拍賣標的含全自動轉盤洗瓶機、全自動填充機等多項設備，換算地坪每坪單價僅2.59萬元，單看價格上確實佔優勢。

但光從目前土地價格、與用途來看，該廠房位處非都市用地的一般農業區農牧用地範圍，徐華辰說：「基本上都是農業區，只能農地農用，未來使用上用途十分受限。」加上總價高，因此流標也不意外。

耕揚廣告協理蔡宸佑表示，目前大樹九曲堂周邊地價，落在10~20萬元，華廈新推案也站上2字頭，「萬安農牧」基地若能變更土地使用分區，較能吸引投資人進場。

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