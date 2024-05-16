才想搬回家住！媽秒喊「飯錢要貼多少？」　妹子心酸：還是租屋就好

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者陳筱惠攝）



記者朱祖儀／綜合報導

在外面租房子要花不少錢，有些人想省錢會搬回家住。一名女網友就說，最近和媽媽開玩笑說，準備要搬回家了，沒想到對方卻說「妳吃的要貼我多少？」讓她有點傻眼，雖然知道使用者付費，但還沒有確定何時要回家，就聽到媽媽的這句話，讓她覺得有些難過。文章曝光後掀起討論。

原PO在Dcard發文表示，現在在外面租屋2年多了，因為和老家在同縣市，車程3、40分鐘左右，所以她放假仍偶爾會回家。近日早上她就開玩笑說，想要搬回家住，沒想到媽媽晚上突然說，「那妳吃的要貼我多少？水電我不和妳算」。

原PO表示，原來真的有打算要搬回家住，也知道使用者付費，會貼補一點家用，畢竟在外租屋也是一筆花費，只是沒想到還沒真的搬回家住，媽媽就先回應這句話，讓她覺得很難過，「有人能懂那個感覺嗎？瞬間覺得那我還是在外租屋就好吧」。

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者鄺郁庭攝）



不少網友回應，「懂妳心情，該給的妳不會欠，但是家人那麼計較會讓人有點嚇到」、「我覺得住家裡還要給錢的話，真的不如繼續外面租房子住算了，還比較自由」、「懂…我大學快畢業的時候，我媽就開始問我：之後要給我多少錢？都還沒找到工作」、「長大多少會知道有在賺錢可以給孝親費，但從家人口中提出還是會有點難過」。

但也有人認為，「長大的代價，付費是好的（算是孝親費吧）畢竟父母都把我們養那麼大，花了不少錢在我們身上，讓我們沒有金錢壓力的上學，平平安安的長大，現在長大了，換我們出力了」、「我長大住自己家也有付唷，就當給他們的孝親費啊哈哈，我跟弟弟都有各5000」、「我是覺得在妳自己的能力範圍下，先講清楚比較好，不然就算是家人，也是會有金錢糾紛的，之後再來講可能更傷感情」。