要小倆口在三重、蘆洲「找400萬房」　網傻：婆婆活在30年前？

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

婆婆要夫妻倆買房，開出的條件卻讓媳婦哭笑不得，「怎可能找得到？」人妻在「買房知識家」發文，「婆婆叫我們在三重、蘆洲找400萬的房子，我怎覺得怎可能找得到？」眾人也紛紛吐槽，「還活在30年前嗎？」「400萬的停車位應該找得到。」也有人秒懂原PO無奈，「我還遇過叫我們在中和找200萬內的。」

原PO在「買房知識家」發文，說婆婆叫夫妻倆在三重、蘆洲找400萬的房子，忍不住發笑，「怎可能找得到？」看到貼文後，就有人秒懂原PO無奈，「我還遇過叫我們在中和找200萬內的」、「我婆婆之前是出10萬要我買房」、「十年前也是要我們找200萬的透天。」

其他網友則不禁吐槽婆婆，「以為玩大富翁吧」、「那是她當年的價格，也代表她早就和社會及市場脫節，因此就該少被他們影響你做決策」、「婆婆還活在30年前嗎？」「誤會婆婆了，婆婆是要幫你們出400萬頭期款，婆婆好好哦～」、「說個笑話，三重、蘆洲，400萬房子」、「你們就出400萬，剩下的由她負責，這樣一定找得到。」

事實上，蘆洲區域房市受北市房價外溢影響，買氣相當火熱，在地房仲舉例，「南港子重劃區」由於生活機能成熟，區域內中古屋經常供不應求，2房含車1600萬元起的產品，幾乎都賣到沒案件。

在「南港子重劃區」區域內屋齡20年內電梯大樓，均價約55萬元上下，主力的2房產品，含車位總價約1600～1800萬元，3房含車位則約2400～2800萬元，這些物件銷量都很好，「幾乎都賣到沒案件，有釋出也很快就有人搶。」