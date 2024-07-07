男友家是租的！她被要求補貼「委屈喊1句」　全場酸爆了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友目前住在男友家，由於是租房，男友每個月會給家裡1萬以上的生活費，最近對方母親抱怨，她都沒有幫忙任何費用，這讓她不禁委屈，表示她和男友的洗漱用品幾乎都是她買的，認為不需要再支付其他費用。沒想到，討拍文反被狂酸，許多網友留言吐槽，「妳臉皮好像比我腳皮還厚欸！」

女網友在Dcard發文提到，男友與父母共同住在一間四房的出租公寓，後來她也搬進去，與男友同住一房，「最近他媽媽說，我都沒幫忙支付任何費用，畢竟水電什麼的我也有在使用，但我跟男友的生活必需品其實我都包辦，像是牙膏、沐浴乳那些，幾乎都是我買的。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

她直言，男友每個月都會給他媽媽生活費了，「我覺得我應該不用再幫忙支付任何費用了吧？男友也沒有跟我要，是他媽媽跟他親戚說，我一點費用都不幫忙支付。」

對此，網友們紛紛回應，「哪來的勇氣搬進去，而且他家是租的，他媽已經這麼說了，妳還能繼續住喔」、「牙膏、沐浴乳一個月頂多300內吧，是我的話都不敢提出來，想住就付，不然就自己外面租...不難吧」、「其實去外面租比較好，妳這樣打擾到男友家人~」、「沐浴乳、牙膏是能用多快，能跟水電比嗎？我牙膏買了一組三條，用超久都用不完，沐浴乳髮精也是，但妳水電是天天都在用耶」、「妳的生活必需品再多舉點例子，不然我也覺得妳在白吃白住」。