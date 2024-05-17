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公司附近還很荒涼「該在這裡買房？」　網見地點喊衝：閉眼隨便買

▲▼東騰機構「東騰界」新案公開記者會，東騰機構總經理白國祥、甲桂林廣告副董事長曹瑞濱出席。圖為G戶21.22坪樣品屋。（圖／記者湯興漢攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者朱祖儀／綜合報導

許多人買房都想要一次到位，但並非易事。一名網友就說，看房許久終於看到一間不錯的物件，可是開價有點貴，整體空間又小，若是在公司附近可以買到更大的房子，偏偏公司旁邊很荒涼，讓他十分兩難。對此，信義房屋專家認為，如果是自住，喜歡最重要。

原PO在PTT發文表示，目前已經工作2年多，身上存款粗估有280萬左右，因為一直都有買房打算，所以去年底就開始觀望。果然在南台南重劃區看到一間滿意的物件，但他覺得開價有點貴，2+1房型含車位，總坪數28坪左右，總價卻將近1400萬元。

雖然該處地點非常好，位在公司和老家中間，且距離市區也很近，但整體空間有點小，若是他買在公司附近，則可以買到3房，但偏偏公司靠近台南高鐵站，附近還很荒涼，所以他十分猶豫。

原PO表示，自己現在住在老家，開車到公司約20分鐘，目前還沒有迫切的剛需，因此好奇是不是應該多存1、2年再看房，或是乾脆買在公司附近？

不少人認為喜歡就衝，「自住有喜歡負擔得起之下，我個人可以接受溢價一些購買，畢竟看房子也很累」、「存夠負擔得起就買了啊」、「地點好，未來也比較好脫手」、「交通也是成本，地點好本身就加分許多」、「存的速度應該追不上漲的速度，之後小換大也可以」。

也有網友勸說，「不用硬買啦，緣分也很重要」、「多看、多聽、多學、多接觸，吸引力法則是千真萬確的」、「沒有中古屋可以買嗎？可以比較大又是你要的好地點，還比較便宜」、「我一定是買中古，便宜大碗，只是挑貨比較麻煩」。

▲▼高鐵台南站,歸仁,偏僻,投資置產,信義房屋,建設,投資,高科技,三井,台積電。（圖／記者陳建宇攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／ETtoday資料照）

另外，多數人建議可以先買在公司附近，「選公司附近啊，基期低又近住更爽」、「哪個重劃區不是荒涼開始」、「隨便買什麼都好，公司附近便宜應該要買公司附近，重劃區就是野狗比人多的時候最適合插旗」、「先買啊，十年後要換工作，正好漲起來也更有本錢，不然都被通膨吃掉」、「公司附近+1，你應該看一陣子了要快」、「建議公司附近，勇敢買就對了」、「高鐵閉著眼隨便買」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，其實沒有一定的建議，聽起來原PO是要自用，那兩間感覺都還可以，未來如果要脫手應該也不難，因為兩個重劃區都有一定的話題，主要就是要看他喜歡哪個、錢夠不夠，且雖然原PO覺得高鐵站附近很荒涼，不過至少有一個話題性，且交通還算方便，未來仍有發展性，還是可以考慮看看。

關鍵字：買房地點存款房價公司台南信義房屋

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