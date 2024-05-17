【廣編】臺中市不動產公會迎接2050年淨零碳排　召開政策到實務專題論壇

▲全球溫室氣體排放大王不是工業、運輸，而是建築營造行業。（示意圖／Ettoday資料照）

【廣編特輯】

圖、文／臺中市不動產公會提供

隨著立法院去年1月10日三讀通過《氣候變遷因應法》，台灣將更明確的向2050淨零碳排的目標前進，其中基於營建產業佔整體碳排比重超過3成，將成為淨零成敗的關鍵，臺中市不動產開發商業同業公會以「2050建築淨零碳排暨永續經營」為主題，從法令制度、金融以及實務面全方位舉辦論壇，更擔起「綠領」重任。

將於2024年5月23日舉辦「2050建築淨零碳排暨永續經營系列講座」，此次專題論壇集結營建業將面臨的「綠色碳排」相關資訊提供會員詳細的完整進修。

臺中市不動產開發商業同業公會教育推廣委員會主委謝麟兒表示，公會了解建築淨零碳排，對未來產業的影響，同時也必須引領會員奮勇當先成為營建業表率，並面對實際會員會遇見的困難，先行一一教育與引導。

論壇將以「未來政府在永續淨零法案中針對建築業淨零之法令要求及規範」揭開序幕，邀請內政部營建署建管組工程司簡任正、低碳建築聯盟博士陳怡蓉、合作金庫銀行法金部科長郭銘展、麗明營造執行副總陳水添、根基營造副總經理也是冠德企業集團永續長曾志國，從政策到實務方方面面進行探討。

臺中市不動產開發商業同業公會理事長林正雄表示，這是一場非常有意義的座談，營建業是一個大型且複雜的整合產業，從法規範疇到工程原料、建築設計規劃以及綠色金融到興建完工，應該由大而小、由上到下都必須要有直球對決的決心。

林正雄認為此次2050建築淨零碳排議題意義深遠，也是影響新世代建築的重要里程碑，這場講座將影響未來100年的建築業走向，要如何在大型議題面前，全面性執行，他建議政府要用獎勵要代替處罰，執行起來才會事半功倍，且最重要的支持淨零的成本，不要影響房屋的終端售價。