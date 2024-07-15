搬進男友家遭嫌「都不付水電費」　妹子喊：沐浴乳我買的！遭網轟

▲原PO跟男友家人住一起。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

有些情侶穩定交往一段時間後，便會選擇同居，其中也有人會直接住進另一半家裡，一名女網友表示，跟男友的爸媽住在一起，男友每個月會給1萬元的生活費，最近聽到男友媽媽私下抱怨，她住進來用水用電，卻都沒有支付費用，但生活用品其實都是她在買，求問「一定要付錢嗎？」貼文掀起討論。

女網友在Dcard發文，「住男友家一定要付錢嗎？」男友家是租的，共有4個房間，她搬進去住跟男友共用一個房間，男友每月會給1萬元的生活費。然而，近期聽到男友媽媽抱怨，她搬進來一起住，卻未有支付任何費用，包括水電費。

原PO喊冤，跟男友的生活用品都是她在買，包括牙膏、沐浴乳等等，由於男友每個月都會給家人生活費，因此認為自己不用再幫忙支付任何費用，而且男友也沒有跟她提這件事，「是他媽媽在跟他親戚說一點費用都不幫忙支付」。

貼文曝光，網友勸她搬出來，「那妳就不要去住，他媽都在靠北妳了，不被歡迎就不要去打擾」、「哪來的勇氣搬進去，而且他家是租的，他媽已經這麼說了妳還能繼續住噢」、「自己去外面住不好嗎」、「其實去外面租比較好，妳這樣打擾到男友家人」、「牙膏、沐浴乳一個月頂多300元內吧，是我的話都不敢提出來，住就付，不然就自己外面租，不難吧」。