4億豪宅、霸氣入手4戶！信義區超豪宅尊貴宜居　「隱」字訣更顯價值

▲信義計畫區「皇翔御琚」3月以總價4.5億元再添新交易，坐穩「台北市最貴豪宅」寶座。（圖／取自官網）

【企劃特輯】

台北市豪宅「200萬俱樂部」今年第一季再添新交易，大安區「元利信義聯勤」1月高樓層戶以總價約4.24億元售出，信義計畫區「皇翔御琚」3月也以總價約4.5億元售出，坐穩「台北市最貴豪宅」寶座。

台北市的傳統豪宅區大致位於大安區敦化南路、信義計畫區兩個位置，特色為地段價值性高、坪數大等；而近年豪宅建案則各自表現居多，產品大多為百坪左右、甚至不到百坪，像「元利信義聯勤」145-155坪、「皇翔御琚」190-290坪真正大尺度的超豪宅越來越稀有。這類高端豪宅除了景觀、設計等硬體方面的訴求，更主推高端物業軟性服務，超越制式SOP、客製化、尊榮的生活秘書服務，是豪宅重要的附加價值。

台灣高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，相較於新豪宅訴求較年輕的族群，傳統豪宅聚落例如信義計畫區，豪宅聚落街廓完整，地段價值他處難以複製，始終為金字塔頂端的董字輩資產家首選，較受台商、企業主等客群喜愛。

在億萬豪宅櫛比鱗次的信義計畫區，位居核心地段、超大坪數的「皇翔御琚」，一戶4億起跳，身價非凡卻十分低調，對重視隱私的頂流富豪來說格外具有吸引力。「皇翔御琚」由打造多座紐約曼哈頓地標建築，如川普皇宮大樓的傳奇建築大師Frank Willams擘劃，曾入選「亞洲十大豪宅」，樹立豪宅界的藝術指標。占地超過2600坪的花崗岩城堡隱身忠孝東路五段名人巷內，在繁華信義區中如同「皇冠上的紅寶石」，價值不言而喻。興建至今仍外觀如新、中庭花園草木扶疏、枝葉繁茂，綠景、水色、光影交織如畫，高標耐震係數0.36G，更顯豪宅的保值永續性。

從實價登錄資訊來看，「皇翔御琚」今年3月再度成交一戶，買家以無貸款方式買下總價約4.5億元、230.21坪低樓層戶別，可見這類頂規豪宅雖然銷售速度較慢，但一直受到金字塔頂端豪客慧眼賞識，也有買家住進去以後非常喜歡，接連入手達4戶，讓家族住在同一個社區，這類層峰客層購屋考量的已不是建築的價格和價值，有的只是因為「單純喜歡它住起來的感覺！」

4億起跳的豪宅，究竟誰買得起？根據《2024臺灣超高資產客群財富洞察報告》，台灣凈資產超過10億的富豪約有7千人，「皇翔御琚」一層一戶，總共只有48個王者席次，在超豪宅市場中顯得更為珍稀，不僅是讓住戶自豪的經典傳家寶玉，也是產業巨擘最嚮往的寬闊大尺度理想家園。