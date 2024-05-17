阿扁豪宅鄰居添好運　轉手全賺1000萬↑

▲阿扁持有的高雄豪宅「人文首璽」，今年2月成交單價達43萬元，創社區新高。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

前總統陳水扁因為總統蔡英文在最後一個工作日「確定無法特赦」，再躍上新聞版面。實價揭露，阿扁持有的高雄豪宅「人文首璽」2月成交單價達43萬元，創社區新高。若以該社區以及現在居住的台南豪宅「耘非凡」來看，阿扁鄰居轉手獲利都超過1000萬元起跳。

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陳水扁捲入貪汙案，2015年獲准保外就醫後，就住在高雄豪宅「人文首璽」，2020年透露為了為了陪扁媽陳李慎而搬到台南，現居台南東區豪宅「耘非凡」。近期因蔡英文是否特赦陳水扁，讓阿扁再度成為鎂光點焦點。

阿扁住的豪宅行情一向屬高價位，住戶非富即貴。現居的「耘非凡」今年以來尚無交易紀錄，去年也僅2屋主轉手，最近的交易為去年11月的高樓層戶別，原屋主持有10年，大賺2643萬元，以7800 萬元高歌離席。另一戶則是持有11年，也有2500萬元的獲利。

而陳水扁持有的高雄「人文首璽」，儘管目前阿扁未住該社區，由兒子陳致中居住，但房價不但十分保值，也罕有屋主釋出，甚至去年全年均無買賣紀錄。

今年2月則是出現1筆交易紀錄，實價揭露，2月低樓層戶別以總價4150萬元售出，換算單價43萬元，創該社區單價新高，據查為高雄自然人入手。而最近的轉手紀錄則是2年前，2022年有低樓層屋主出售，轉手也有1000萬元的獲利入袋。

▲阿扁鄰居近年交易紀錄。（ETtoday製表）

從阿扁鄰居的歷次移轉顯示，雖然交易量不高，但轉手都是大賺千萬以上，也大多超過4000萬元豪宅稅門檻。

台灣房屋台南府城加盟店店東陳國楨表示，「耘非凡」位於東區，屋齡8年，離成大醫院、成功大學都不遠，社區內住戶大多為成大醫師，比例高達6~7成，住戶水準相當均質，加上管理完善，釋出量一向不高。

東區10年內大樓，成交價落在3字頭，該社區歷史最高價甚至站上5字頭，不但相當保值，住戶轉手也都大賺。

而「人文首璽」位在美術館第一排，高雄市仲介公會副理事長鄭啟峰表示，除建案本身的地段優勢，加上品牌建商、名人住戶等加持，社區釋出量也極低，都讓該社區房價易漲難跌。

美術館特區10~20年大樓成交價約30~35萬元，「人文首璽」正對美術公園，景觀宅物件稀缺，因此才能比均價高出一大截。

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