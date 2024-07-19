同事住大樓「跟鄰居很熟」！一票過來人搖頭：不一定好人

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

現在不少人都住多戶數社區，很多大樓還是一樓多戶。就有網友表示，住大樓的話，上下班難免會碰到別的住戶，但這年代即便會見面，也不見得認識，可同事跟鄰居都很熟。他就忍不住好奇，發問住在大樓的其他人，會跟鄰居打交道嗎？還是都不熟？話題引發討論。

有網友在PTT的WomenTalk板發起討論「住大樓的人會跟鄰居很熟嗎？」文中表示，很多大樓都是一樓多戶，在上下班的時間點，住戶常常可以見到彼此。不過他認為，現在的住戶們即使會見面，也不見得會相互認識。

但原PO也說，他有一位住舊大樓的同事就跟鄰居很熟，年紀都不小了，就好奇問其他住大樓的過來人，「會跟鄰居很熟嗎？還是都不熟呢？又是住幾層一戶的有辦法跟鄰居很熟呢？」

看到貼文後，大多人卻紛紛搖頭，「和老阿姨不要熟，不然容易被衝康，三姑六婆的八卦流傳力很可怕」、「我認識住大樓的都不太會認識」、「不會，連隔壁都不知道。」

也有人分享，「認識一下啊，不然大樓出入份子複雜，哪天被怎樣，沒人會發現」、「一層兩戶，幾乎都不太熟，對門鄰居只有六日才會回來住…在其他地方有房子」、「不想認識隔壁的，電梯遇到還要乾聊，回家想保持自己空間不想應酬。而且說實在，鄰居不一定是好人，不用把自己隱私暴露給別人知道，大樓也是很多惡鄰居的，要小心。」