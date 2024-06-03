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吹冷氣別手動調風量！　台電曝「遙控器1按鈕」又冷又省電

吹冷氣別手動調風量！　台電教你「這樣開」又冷又省電

▲台電公司發布冷氣省電使用說明，讓你又涼又省電。（圖／翻攝pixabay）

圖、文／CTWANT

炎炎夏日，打開冷氣是度過難熬午後的不二法門，但是月底收到電費帳單也很心疼。有網友就發問，到底冷氣怎麼開，才能有效又省電？

一名網友日前在網路論壇發文表示，家裡新裝一台變頻冷氣，師傅建議冷氣最好設定固定溫度，再調整風量，如果風量忽大忽小會比較耗電；原PO不解「這樣的話不是設定『自動模式』更省電嗎？」

貼文引發討論，有些網友直言通常都是手動調整風量，覺得冷就把風量轉小，太熱再調大；不過內行人則說，朋友自己開業裝修冷氣，建議不論哪個牌子的變頻冷氣都應該設定自動模式，而且溫度不要調太低。

事實上，根據台電公司過去發布的冷氣省電使用說明，冷氣的溫度建議設定在26至28度之間，溫度每調高1度，將可減少6%的空調電力。在開啟冷氣前，民眾可以先打開房間的窗戶，等熱氣散出之後再開啟冷氣，此外在開啟冷氣後也可以先將出風口往上調，讓冷空氣的散佈更均勻，加速室內降溫的效果。

台電提醒，冷氣壓縮機高功率運轉的時候最為耗電，如果民眾將冷氣的溫度一次調太低，冷氣為了達到設定的溫度就會持續高功率運轉，也就增加了用電量。建議民眾可以同時使用電風扇、循環扇提高冷房效果，以及將冷氣的風量設定為自動模式。

此外，根據不同模式，冷氣也會有不同的耗電量，民眾在睡眠時開啟冷氣，可以使用冷氣「舒眠模式」節省電力。舒眠模式會在使用者入睡之後將溫度上調1至2度，避免半夜被冷醒的情況，而當溫度上升、冷氣的耗電量減少，也就能夠達到省電的效果。

在冷氣本身之外，民眾也可以利用其他設備降低室溫、加速冷房速度。例如白天出門前拉上窗簾、在玻璃窗上貼隔熱貼、還有拖地也可以降低地板溫度，加速室內降溫。民眾可以將冷氣搭配循環扇使用，循環扇可以幫助室內空氣對流，也就能夠有更好的冷房效果。

台電也提供了增加冷氣冷房效率的8個方法：

● 選購功率足夠的機種。

● 室內降溫：白天拉上窗簾、玻璃貼上隔熱貼、關閉電器電源。

● 先拖地讓地板降溫。

● 在開冷氣前，先開窗戶，讓熱氣散出後再開冷氣。

● 開啟冷氣後，將冷氣出風口朝上吹，讓冷空氣的散佈更均勻。

● 搭配電風扇、循環扇幫助室內空氣循環。

● 關窗、關門，避免冷氣外流。

● 定期清洗濾網，約2至3個星期清洗1次。

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關鍵字：節能冷氣省電台電省電

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